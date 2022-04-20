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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال المناظرة الرئاسية.. ماكرون يتهم منافسته لوبان بالتبعية لروسيا وبوتين

الرئيس الفرنسي
الرئيس الفرنسي

اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، منافسته في انتخابات الرئاسية ماريان لوبان، اليوم الأربعاء، بالتبعية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وروسيا.

ووصف جان ميشال ماكرون والد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، الفرنسيين بأنهم "جاحدون جدا" وأنه ليس من أتباع طائفة ابنه.

وحسب صحيفة "لوبارزيان" الفرنسية، قال جان ميشال ماكرون البالغ من العمر 72 عاما:"أنا معجب بالطريقة التي يدير بها الدولة الآن. أعتقد أنه بحاجة إلى الكثير من الشجاعة، والفرنسيون جاحدون جدا، هذا ليس شيئا جديدا. وأوافق على 90٪ من قراراته".

وأضاف:"لكننا لا نتفق أبدا مع بعضنا البعض بنسبة 100٪. أنا لست من أتباع طائفته".

إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي فلاديمير بوتين روسيا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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