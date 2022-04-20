شاب مصاب بالغضروف : نفسي أعمل العملية لكن مش معايا .. فيديو

قدم الإعلامي عمرو الليثي حلقة جديدة من برنامجه واحد من الناس بعنوان" جبر الخواطر " المذاع على قناة الحياة.

معلقا أننا دائما حريصين على التواجد في المحافظات البعيدة والقرى الفقيرة وربنا يقدرنا في مساعده أهلنا ؛ وأثناء سيره قابل أحمد شاب يعمل "مبيض محارة" .

قال أحمد إنه يعاني من الغضروف ولا يستطيع العمل بعد ما وقع أثناء عمله فأصيب بظهره وأثرت هذه الإصابة على عمله وبالتالي تأثرت حالته الماليه سلبا بعدما طلب الأطباء منه إجراء عملية الغضروف .

أضاف أحمد عمري 20 سنة و كان نفسي اعمل العملية لكن " مش معيا أعملها والجاي على آد الرايح " ؛ ووالده كان يتكفل بمصروفات البيت لكن أصيب بجلطه.

تابع أحمد أنه وقع من الدور الأول أثناء عمله ومن حينها وهو غير قادر على العمل وكسب الرزق ويعمل يوم مساعد ويستريح في المنزل لأكثر من أربع ايام بعدها.