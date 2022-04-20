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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نادي المنيا ينظم حفل إفطار جماعي وفقرات فنية لأطفال مؤسسة البنين والجمعية الشرعية

حفلات نادى المنيا
حفلات نادى المنيا الرياضي

يواصل نادي المنيا الرياضي دوره الاجتماعي واحتفالاته بمناسبة شهر رمضان المبارك بتنظيم حفل لأطفال مؤسسة البنين والجمعية الشرعية داخل المقر الرئيسي للناظي، لهدف إدخال السرور والبهجة على الأطفال.

حضر فعاليات الحفل مصطفى فتحي نائب رئيس مجلس إدارة نادي المنيا والدكتورة رحاب سراج واحمد على ونور مدكور وشادي عادل ومحمود فتح الله والمهندس علي بهاء أعضاء مجلس إدارة نادي المنيا.

بدأ الحفل بإفطار جماعي للأطفال مع أعضاء مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي ، وتلتها فقرة فنيه مضحكة وعروض التنورة وأختتمت بفقرات غنائية للفنان هيثم مصطفى، وسط حالة كبيرة من الفرحة والبهجة.

وقدم أعضاء مجلس الإدارة الشكر لجميع تلك المؤسسات على تعاونهم الكبير مع النادي لإسعاد الأطفال ، مؤكدين أن ذلك هو الدور الأهم للنادي اجتماعيا.

كما قدموا الشكر للمشاركين في مبادرة خير نادينا من أعضاء الجمعية العمومية على الدعم الذي يقدمونه لرسم البهجة على وجوه الاطفال.

المنيا إفطار جماعي رمضان مؤسسة الاطفال احتفالات مصطفى فتحي الجمعيه العموميه دكتوره الجمعية الشرعية

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