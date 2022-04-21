عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: تحويل جريمة التعاطي لجنحة بدلا من جناية للحفاظ على مستقبل الشباب

النائب عصام العمدة
النائب عصام العمدة

قال اللواء عصام العمدة عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،  قد أحال مشروع قانون مقدم منه ومن 60 نائبًا،  بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات، لتصبح جريمة التعاطي جنحه بدلا من جناية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وتحدث العمدة خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" أن هذا الامر يأتي في ضوء جهود الدولة لمكافحة المخدرات وحرصا على مستقبل أبناء الوطن وخاصة الشباب.

وأكد العمدة، أنه يستهدف من خلال مشروع القانون المقدم من سيادته يستهدف  تعديل المادة ٣٧ من قانون المخدرات لتصبح جريمة التعاطي جنحة بدلا من جناية، ويتم إيداع المتعاطي لأول مرة إحدى المصحات العلاجية لتلقي العلاج بدلا من دخول السجن، وفي حالة العود مرة ثانية يعاقب بالسجن وتشدد العقوبة إذا تكررت جريمة التعاطي.

وأوضح أن المدمن حال حبسه تكون بيئة الحبس ملائمة لتفاقم وضعه السيء ، وبالتالي نحن في حاجه أولا لعلاجة بالمصحة العلاجية ، أملا في الحفاظ على فئة الشباب ومستقبلهم.

 

مجلس النواب البرلمان المخدرات أمن القومى مكافحة المخدرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعادة مباراة مصر والسنغال .. عقوبات مشددة تنتظر مثيري الشغب في الملاعب

إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: ستقام في قطر وبدون جمهور خليكوا فاكرين

الحسم اقترب.. آمال جديدة ومفاجآت منتظرة في إعادة مباراتي "مصر والسنغال" و "الجزائر والكاميرون"

اليوم آخر فرصة.. البترول: مضاعفة فواتير الغاز حال عدم تسجيل قراءة العداد

التطبيق أول نوفمبر.. العناني يعلن أسعار الحد الأدنى للإقامة بالفنادق المصرية

دعاء ليلة القدر.. 7 كلمات رددها في هذا الوقت مستجابة

إعادة مباراة مصر والسنغال.. 3 مفاجآت تحيي آمال الفراعنة

عروس تصفع عريسها في حفل الزفاف أمام المعازيم

ترشيحاتنا

دعم جديد من السبعة الكبار لأوكرانيا بـ24 مليار دولار

العشر الأواخر من رمضان.. الإفتاء تضع نصائح للحائض خلال الأيام المقبلة

الرئاسة الفلسطينية: تصريحات بينيت بشأن أراضي فلسطين مرفوضة ومضللة

بيراميدز يشترط صفقة تبادلية للموافقة على انتقال محمد حمدي إلى الزمالك

إسرائيل تعلن استهداف مواقع لحماس في غزة

سميرة عبدالعزيز: الشيخ الشعراوي حضر عرض رجل القلعة وقالي المسرح مش حرام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رؤوف عبد العزيز يفاجئ روجينا مع زوجها بكواليس مسلسل انحراف

الكبير أوي الحلقة 19.. جوني يحول "حبس مربوحة" إلى قضية رأي عام

بطلوع الروح الحلقة 5 .. إلهام شاهين تجلد فتاة حاولت الهروب من داعش

صيف نهارًا شتاء ليلًا.. ماذا قالت الأرصاد عن طقس الأيام المقبلة حتى شم النسيم؟

فيديو

تفاصيل ضبط بؤرة غش دوائي في القليوبية.. فيديو جراف

إكرامي: بيراميدز وقع عليً غرامة 100 ألف جنيه بسبب تهنئة للنادي الأهلي.. فيديوجراف

العقد لمدة عامين.. حالة واحدة لرحيل إيهاب جلال عن تدريب المنتخب.. فيديوجراف

الأهلي ورمضان صبحي وهنيدي والسبكي.. أبرز تصريحات كريم فهمي في حبر سري|فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

اﻟﻤﺰﻳﺪ