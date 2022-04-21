برلماني: تحويل جريمة التعاطي لجنحة بدلا من جناية للحفاظ على مستقبل الشباب

قال اللواء عصام العمدة عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد أحال مشروع قانون مقدم منه ومن 60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات، لتصبح جريمة التعاطي جنحه بدلا من جناية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وتحدث العمدة خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" أن هذا الامر يأتي في ضوء جهود الدولة لمكافحة المخدرات وحرصا على مستقبل أبناء الوطن وخاصة الشباب.



وأكد العمدة، أنه يستهدف من خلال مشروع القانون المقدم من سيادته يستهدف تعديل المادة ٣٧ من قانون المخدرات لتصبح جريمة التعاطي جنحة بدلا من جناية، ويتم إيداع المتعاطي لأول مرة إحدى المصحات العلاجية لتلقي العلاج بدلا من دخول السجن، وفي حالة العود مرة ثانية يعاقب بالسجن وتشدد العقوبة إذا تكررت جريمة التعاطي.

وأوضح أن المدمن حال حبسه تكون بيئة الحبس ملائمة لتفاقم وضعه السيء ، وبالتالي نحن في حاجه أولا لعلاجة بالمصحة العلاجية ، أملا في الحفاظ على فئة الشباب ومستقبلهم.