طارق الشناوي: السنوات الأخيرة شوفنا تهريج دمه تقيل واتحرمنا من الكوميديا

قال الناقد الفنى، طارق الشناوى: "إحنا اتحرمنا فى السنوات الأخيرة من معنى الكوميديا، وكنا بنشوف تهريج دمه تقيل".

وأضاف "الشناوى"، خلال حواره ببرنامج التاسعة ، المذاع على فضائية الاولى المصرية، أن خلال السنوان الاخيرة لم يكن هناك كوميديا بقوة النجوم الكبار الذى عيشنا وتربينا عليهم.

وأشار الناقد الفنى، إلى أن الأعمال الكوميدية هذا العام كثيرة ومبهجة ومفرحة، وجاذبة.

وأوضح طارق الشناوي أن مسلسل الاختيار الجزء الثالث لم يقدم الرئيس السابق محمد مرسي بشكل ساخر بسبب أن هذا العمل كان جاد ليوثق لحظات هامة في تاريخ مصر.

وتابع الناقد الفني أنه يجب علي الفنان أن يرى الجانب التي يتحمس لها حتي يقوم بعمل الدور بشكل متقن وجيد ويكون مقنع لجميع الجمهور كما لو كان في الواقع.

وأشار إلى أن الجزء الثالث من مسلسل الاختيار وصل لأعلى نقطة صعود للعمل الفني الوطني الموثق، وهناك نسبة مشاهدة كبيرة من قبل المواطنين لمتابعة ماذا كان يحدث في السنوات الماضية القليلة.