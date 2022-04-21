لايف على التيك توك.. أحمد فهمي يكتشف المواهب في الغناء والتلحين والكتابة

أطلق الفنان أحمد فهمي، مسابقة لاكتشاف المواهب في الغناء والتلحين والكتابة وذلك عبر حسابه الشخصي بالتيك توك حيث يظهر يوميا لايف الساعة السابعة مساء والساعة الواحدة صباحا ليقوم با اختيار ٥٠ شخصا في عدد من المجالات المختلفة من هذه الفترة وتمتد المسابقة لبعد العيد .

تفاصيل مسابقة أحمد فهمي

ومن المقرر أن يقوم بتصفية المتسابقين من ٥٠ ل٢٠ شخصا حتى ينتهي الأمر ل١٠ أشخاص فقط يقوم بعمل مشروع غنائي لهم تضم مغنيا وشاعرا وملحنا من إنتاجه الخاص.

أحدث أعمال أحمد فهمي

وكان قد حقق الفنان أحمد فهمي، نجاحا كبيرا ببرنامجه "احلي كلام" واستضاف عدد كبير من النجوم منهم اشرف عبد الباقي ومحمد ثروت واحمد السعدني واحمد رزق وبيومي فؤاد وهالة صدقي.

ومن المقرر أن يستكمل عرض حلقات البرنامج بعد العيد علي شاشة قناة الحياة وسيضم عدد من المفاجآت للجمهور.