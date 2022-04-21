أخبار التكنولوجيا| خطر أمني يهدد الملايين من مستخدمي أجهزة لينوفو.. هاتف جديد من شاومي بمواصفات ممتازة وتكلفة منخفضة

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشف تقرير نشره موقع "ذا فيرج" التقني اليوم الأربعاء، أن شركة آبل، عملاق صناعة التكنولوجيا قد تتيح في المستقبل هواتف آيفون بشاشة كاملة.

يتميز هاتف سامسونج الجديد Galaxy M53، بمواصفات قوية، إضافة إلى أسعاره المتوسطة، واليوم انطلق هاتف سامسونج الجديد Galaxy M53، إلى أول سوق رئيسية له في الهند، وسيصل الهاتف الذي يستهدف الفئة المتوسطة من المستخدمين في 22 أبريل الجاري.

كشفت شركة ريلمي، عن مواصفات أحدث إصدارات سلسلة "Realme Q5"، والذي يتوقع له أن يشكل منافسة قوية لهواتف سامسونح الحديثة متوسطة الفئة.

Redmi 10 Power.. هاتف جديد من شاومي بمواصفات ممتازة وتكلفة منخفضة



كشفت شركة شاومي، النقاب عن هاتفها الذكي الأحدث Redmi 10 Power، والذي يمتاز بمظهر انسيابي جذاب بفضل خلفية مصنوعة بالكامل من الجلد تتميز بملمسها الناعم، وألوانها العصرية.

نشرت نتفليكس Netflix، تقريرها ربع السنوي أمس، حيث تكبدت شركة البث الأمريكية خسائر فادحة لأول مرة تاريخها، بعد تراجع أسهمها بنسبة 26%، في تعاملات ما بعد الإغلاق لتخسر نحو 40 مليار دولار من قيمتها السوقية.

كشفت شركة الأمن السيبراني ESET، أن أكثر من ١٠٠ طراز من أجهزة لينوفو Lenovo، عرضة لتهديد خطير من البرامج الضارة.

تسريبات تكشف المواصفات الكاملة لعملاق فيفو القادم Vivo X80 Pro



تقترب شركة فيفو الصينية، من الإعلان سلسلة هواتفها الرائدة Vivo X80، بحلول نهاية شهر أبريل الجاري.