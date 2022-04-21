نوال الزغبي عن عمليات التجميل: حصلتلي مشكلة.. فيديو

كشفت المطربة نوال الزغبي، سر احتفاظها بجمالها ، قائلة :" مش باكل كتير وانام جيدا وبنام 9 ساعات يوميا ".



وقالت نوال الزغبي في حوارها مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج " كلام الناس " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" انا بحب انام بدري وأشرب مياه بكثرة ".

وتابعت نوال الزغبي :" امارس رياضة كثيرا واحاول ان اكون مبسوطة وسعيدة لأن السعادة هي أساس الصحة".



وعن عمليات التجميل، قالت نوال الزغبي:" في فترة من فترات الحياة قد يرغب الفرد في تجميل نفسه بشكل أكبر، وبعد تنفيذ هذا الأمر يحدث العكس وهذا ما حدث معي بالفعل وحدثت مشكلة معي".

وأضافت نوال الزغبي:" هناك صديقة ما نصحتني بإجراء تجميل ووافقت لكن حدثت مشكلة في التجميل وكان هناك مشكلة في المنتج الذي تم وضعه".