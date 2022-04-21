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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نوال الزغبي عن عمليات التجميل: حصلتلي مشكلة.. فيديو

نوال الزغبي
نوال الزغبي

كشفت المطربة نوال الزغبي، سر احتفاظها بجمالها ، قائلة :"  مش باكل كتير وانام جيدا وبنام 9 ساعات يوميا ".


وقالت نوال الزغبي في حوارها مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج " كلام الناس " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :"   انا بحب انام بدري وأشرب مياه بكثرة ".

 

وتابعت نوال الزغبي :"  امارس رياضة كثيرا واحاول ان اكون مبسوطة وسعيدة لأن السعادة هي أساس الصحة".
 

وعن عمليات التجميل، قالت نوال الزغبي:"  في فترة من فترات الحياة قد يرغب الفرد في تجميل نفسه بشكل أكبر، وبعد تنفيذ هذا الأمر يحدث العكس وهذا ما حدث معي بالفعل وحدثت مشكلة معي".

 

وأضافت نوال الزغبي:" هناك صديقة ما نصحتني بإجراء تجميل ووافقت لكن حدثت مشكلة في التجميل وكان هناك مشكلة في المنتج الذي تم وضعه".

نوال الزغبي نوال التجميل ياسمين عز اخبار التوك شو

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