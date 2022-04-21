أشرف صبحي يشهد فعاليات متطوعي الوزارة YLY لتشجيع ريادة الأعمال والعمل الحر

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، فعاليات تحت عنوان "its on" ، بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة ، والتي ينفذها متطوعو وزارة الشباب والرياضة YLY بالتعاون مع الإدارة المركزية لمراكز الشباب ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات وتدور الفعالية حول ريادة الأعمال لتعليم الشباب كيفية إقامة مشروع صغير والعمل على تطويره.

أكد وزير الشباب والرياضة أن هذه الفعالية تأتي في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، نحو الاعتماد علي نشر ثقافة العمل الحر من خلال إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، ودعم مبادرات ريادة الأعمال التي يقدمها شباب مصر وريادة الأعمال المجتمعية.

ولفت الدكتور أشرف صبحي إلي أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومشروعات ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية ، خصوصًا فى ظل التوجه العالمى نحو ريادة الأعمال ورعاية المشروعات المبتكرة الصغيرة ومتناهية الصغر ، تزامنًا مع بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وقال صبحي: " كل الدعم لمشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة شباب يدير شباب ، الإندماج أكثر داخل أنشطة وفعاليات الوزارة ".

فيما توجه متطوعي وزارة الشباب والرياضة بالشكر والتقدير والامتنان للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي دعمه الدائم لفريق عمل شباب يدير شباب.

ويشارك في الفعاليات عشرة آلاف من جميع المحافظات من خلال 25 مركز شباب ، بإجمالي 125 مركز شباب على مدار ٥ أيام.