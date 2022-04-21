نجم الرجاء السابق: سنهاجم الأهلي من أول دقيقة في المباراة

تحدث مروان زمامة نجم الرجاء المغربي السابق عن مواجهة الأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وقال زمامة في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كان هناك أخطاء عديدة من الرجاء خلال مواجهة الذهاب ضد الأهلي الذي كان بإمكانه قتل اللقاء وحسم التأهل من الذهاب إذا نجح في استغلال الفرص التي سُنحت له وركلة الجزاء الثانية ولكن هذا لم يحدث"

وأضاف: "الرجاء سيهاجم الأهلي منذ الدقيقة الأولى وهذا ما اعتاد عليه الرجاء في المباريات التي يخوضها على أرضه"

وختم حديثه قائلا:"لابد أن يكون هناك تركيز كامل من لاعبي الرجاء وأتوقع مباراة قوية تليق باسم الكرة الأفريقية والعربية"