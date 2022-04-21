المرأة والصحة| فوائد غير متوقعة عند تناول الموز.. كيف تحمي نفسك من نزلات البرد؟

نشر موقع «صدى البلد»، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها..

فى ظل انتشار التقلبات الجوية بشكل متزايد خلال الآونة الأخيرة تزداد نسب الإصابة بـ نزلات البرد والإنفلونزا مما يتطلب على الجميع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة بها.

عندما يتمدد الشريان الأبهر البطني ويصل إلي حد الإنفجار، في تلك الحالة يجب التدخل الفوري من جانب الطبيب لعلاجه، وتعتبر الجراحة المفتوحة هي الأفضل.

يعد الموز من أفضل الأطعمة التى تساعد فى الحفاظ على صحة الإنسان ووقايته من الأمراض بجانب تمتعه بمذاق طيب يجعل الجميع يستطيع تناوله دون عناء.

يبحث مسؤولو الصحة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن تفشي حالات التهاب الكبد غير المبررة لدى الأطفال الصغار. كان بعضها شديدًا ويتطلب عمليات زرع كبد.

قال ويليام إيرفينج، أستاذ علم الفيروسات بجامعة نوتنجهام ، إنه من النادر جدًا أن تصادف حالات خطيرة من التهاب الكبد لدى الأطفال وفقا ل dw.