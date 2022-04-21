وزير المالية: تم استرداد 70 مليون جنيه من تجاوز الحد الأقصى للأجور

تحدث الدكتور محمد معيط وزير المالية عن خسائر الهيئة الوطنية للإعلام وهيئة السكة الحديد اليوم داخل مجلس النواب.

وأضاف «معيط» خلال جلسة مجلس النواب أن الحكومة ووزارة المالية يلتزمون التزاما تاما بكافة الملاحظات والآراء والتوصيات من المجلس الموقر أو من لجنة الخطة والموازنة والجهاز المركزي للمحاسبات.

وتابع وزير المالية أنه يعتقد أن لجنة الخطة والموازنة في تقرير سنوي لها علي الحسابات الختامية وتعمل وزارة المالية علي الالتزام بها تماما.

وأوضح أن الوزارة تعمل علي جوانب عديدة مهمة وعلي سبيل المثال أنه تم تشكيل لجنة داخل الوزارة برئاسة نائب وزير المالية وتعمل تلك اللجنة على متابعة الحد الأقصي للأجور واستطاعت استرداد أكثر ٧٠ مليون جنيه من قيادات في الدولة في مختلف درجاتها تعدت الحد الأقصى للأجور.

وأشار إلى أن وزارة المالية وضعت نصا في قانون المالية العامة للدولة أن إنشاء أي صناديق حسابات خاصة يتم من خلال مجلس النواب من أجل تقنين الأوضاع.