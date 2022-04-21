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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

المخرج المحترف.. وزارة الثقافة تستعد لتأهيل شباب المسرحيين

صدى البلد

شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، العرض المسرحي مش إلكترا تأليف وإخراج محمد عبد المولى والذي يعد ثاني عروض مبادرة المخرج المحترف التى أطلقتها فرقة مسرح الشباب بقيادة الفنان سامح بسيوني التابعة للبيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار وذلك على مسرح أوبرا ملك.

وقالت عبد الدايم، إن مبادرة المخرج المحترف تسعى إلى خلق عناصر جديدة في منظومة المسرح المصري.

وأضافت أنها تهدف إلى اكتشاف 10 مخرجين شباب محترفين لإثراء الحركة المسرحية، مشيرة إلى أن مختلف المبادرات التى تطلقها قطاعات وزارة الثقافة تعمل على إضافة واكتشاف مفردات مميزة إلى كتيبة القوى الناعمة المصرية.

وأشادت بالعرض وأداء إبطاله، مؤكدة استمرار تنفيذ استراتيجيات إعادة تشكيل الوعي وتطوير المجتمع.

 

أفكار راسخة

يذكر أن العرض يستلهم شخصياته من مسرحية اجاممنون للكاتب اليوناني سوفوكليس، ويدور حول عودة أوريست للانتقام من قتلة أبيه فيجد كل شيء مختلف عن أفكاره الراسخة بعد أن تحولت المملكة إلى ملهى كما يصدم بعدم انتظار شقيقته إلكترا له.
 

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"مش الكترا"، بطولة نغم صالح، ومصطفى عبد الهادي، ومحمد محسن، وعلاء هلال، وعصام جاب الله، ولمياء الخولي، وميرنا نديم، وأكرم أسامة، وأحمد خالد، ومحمد برماوي، وميا، وأحمد مجدي، وداليا، ومارثا استيفان، واستعراض سمير نصري، موسيقى شريف ياسر، وديكور وملابس ملاك رفعت، وإهداء الأشعار علاء عبد العزيز سليمان.

وزارة الثقافة إيناس عبد الدايم مش إلكترا المخرج المحترف المسرح المصري

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