ندوة لإعلام العريش حول التكافل الاجتماعى فى رمضان

نظم مجمع إعلام العريش شمال سيناء، التابع للهيئة العامة للاستعلامات ندوة حول شهر رمضان فرصة للتكافل الاجتماعى، حاضر فيها الشيخ مصباح احمد محمد العريف مدير عام الدعوة والاعلام الدينى بمنطقة ازهر شمال سيناء وبحضور وفد من الأزهر ومجموعة من العاملين بالإدارات المختلفة ومن الاعلام نجوى إبراهيم.

التكافل الاجتماعى



وتحدث الشيخ مصباح حول جزاء المتصدقين وفضل الصدقه وأهمية التكافل الاجتماعى فى المجتمع .وأهمية التبرع للمنافع العامه ،مثل المشروعات التى تخدم المدن والقرى والمستشفيات والمدارس.كما تناول فى حديثه صدقة الفطر ومقدارها وزكاة المال ولمن تجب.

ورد على العديد من التساؤلات التى دارت حول ظاهرة التسول وأضرارها على المجتمع.وحكم التبرع للمنافع المرسله.

والتبرع لتجهيز العرائس والتخفيف عن الغارمات .

وكان من أهم التوصيات التى جاءت فى اللقاء إعطاء الصدقه لمن يستحقها والتبرع للمشروعات ذات النفع العام وتعد صدقه جاريه ، وضرورة الاقتصاد فى المعيشه (فبئس العبد كلما اشتهيت اشتريت).

وفى نهاية اللقاء طالب الشيخ مصباح الحضور بتيسير أمور الزواج لعدم انهاك الأسرة فى الديون. وإخراج الزكاة فى موضعها.