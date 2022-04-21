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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أحمد مراد ضيف شرف الدورة الرابعة لمهرجان قابس سينما فن.. مايو المقبل

صدى البلد

وجهت إدارة مهرجان قابس سينما فن الدعوة إلى الروائي والسيناريست أحمد مراد؛ ليكون ضيف شرف الدورة الرابعة، التي من المقرر إقامتها خلال الفترة من ٦ إلى ١٢ مايو المقبل بتونس.

يذكر أن أحمد مراد الذي درس في المعهد العالي للسينما وتخرج في قسم التصوير السينمائي عام 2001، استطاع أن يحقق نجاحا متوازيا في مجال كتابة الرواية الأدبية والسيناريو السينمائي، فتصدرت رواياته المبيعات، وتصدرت أفلامه شباك التذاكر، سواء المأخوذة عن رواية أو التي كتبت خصيصا للسينما.

ورحلة أحمد مراد الأدبية انطلقت في عام 2007 مع روايته الأولى «فيرتيجو» التي صدرت منها عدة طبعات ونال عنها جائزة البحر المتوسط الثقافية من إيطاليا عام 2013، وتم تحويلها إلى مسلسل تليفزيوني عُرض عام ٢٠١٢، كتب له السيناريو والحوار محمد ناير، وأخرجه عثمان أبو لبن، وقامت ببطولته الفنانة هند صبري، التي من المتوقع أن تكون في استقبال مراد في "قابس"، حيث أنها تشغل منصب الرئيس الشرفي لمهرجان "قابس سينما فن".

وفي السينما، بدأ أحمد مراد رحلة جديدة قرر خلالها خوض تجربة كتابة السيناريو، فشكل ثنائيا فنيا مع المخرج مروان حامد، أثمر عن عدد من الأفلام الناجحة المأخوذة عن روايات لمراد، أو كتبها خصيصا للسينما، كان منها رواية «الفيل الأزرق» التي تحولت لفيلم سينمائي عام 2014، من بطولة كريم عبد العزيز، وخالد الصاوي، ونيللي كريم، ثم «الأصليين» الذي كتب للسينما مباشرة عام 2017، وكان بطولة ماجد الكدواني، وخالد الصاوي، ومنة شلبي، قبل أن يحول رواية «تراب الماس» لفيلم عام 2018، بطولة آسر ياسين، وعزت العلايلي، ومنة شلبي، وماجد الكدواني، ثم كتب مراد للسينما مباشرة جزء ثاني من فيلم «الفيل الأزرق» عام 2019، بطولة كريم عبد العزيز، وإياد نصار، وهند صبري، ونيللي كريم، وينتظر مراد حاليا أحدث أفلامه الذي يحمل عنوان "كيرة والجن" المأخوذ عن رواية "١٩١٩"، وهو من إخراج مروان حامد أيضا، وبطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز.
 

تباين بصري
 

يذكر أن مهرجان "قابس سينما فن" كشف قبل أيام عن البوستر الرسمي للدورة الرابعة والذي صممته آية الشريكي، وهي مصورة شابة وفنانة فيديو من ڤابس وتعيش بين تونس وفرنسا.

ويلخص الملصق، توجه مهرجان قابس سينما فن، والذي يشمل قابس والسينما وفن الفيديو والواقع الافتراضي، حيث أنه يجمع بين أصالة المشهد القابسي وحيوية الفن المعاصر، حيث نجد المنظر المعماري بلون دافئ ممتزجاً مع الشاطئ ويخلق تباينًا بصريًا مع الأجساد الزرقاء التي تعكس وجود تقنيات جديدة، وتعطي انطباعًا بالدخول في عمل من التصوير المجسم مما يشير إلى الواقع الافتراضي.

وكانت الفنانة هند صبري، الرئيس الشرفي لمهرجان قابس سينما فن، رشحت قبل أيام، فيلمي "إشاعة حب" للمخرج فطين عبد الوهاب، و"الأرض" للمخرج يوسف شاهين، للعرض في الدورة الرابعة، المقرر إقامتها في الفترة من 6 إلى 12 مايو المقبل، بمدينة قابس التونسية.

ومن المقرر أن تقدم هند صبري الفيلمان، وعقب عرضهما تناقشهما مع جمهور المهرجان في تونس.

أحمد مراد تونس مهرجان قابس كريم عبدالعزيز خالد الصاوي

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