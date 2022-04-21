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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دعم جديد من السبعة الكبار لأوكرانيا بـ24 مليار دولار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تعهد وزراء مالية مجموعة السبع لأكبر اقتصادات عالمية بمنح أوكرانيا مساعدات إضافية تتجاوز قيمتها 24 مليار دولار للعام الحالي وبعده.

وأكد الوزراء السبعة أنهم مستعدون لفعل المزيد إذا تطلب الأمر، بحسب بيان نقلته رويترز.

وقال الوزراء إنهم يأسفون لمشاركة روسيا في المحافل الدولية هذا الأسبوع بما في ذلك مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

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وأضافوا: "لا يتعين على المنظمات الدولية والمحافل متعددة الأطراف أن تمارس أنشطتها مع روسيا على النحو المعتاد".

بدوره، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن حلفاء بلاده أصبحوا أكثر تفهما على ما يبدو لاحتياجات أوكرانيا لمزيد من الأسلحة الثقيلة، وذلك بعد أيام من الدعوات بخصوص هذا الشأن.

وأضاف زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو مساء الأربعاء: "يسعدني أن أقول بتفاؤل حذر إن شركاءنا بدأوا في فهم احتياجاتنا بشكل أفضل، وفهم ما نحتاجه بالضبط، والتوقيت الذي نحتاج فيه كل هذا".

وتابع الرئيس الأوكراني: "ليس في غضون أسابيع، ولا خلال شهر، ولكن على الفور.. في الوقت الحالي، حيث تحاول روسيا تكثيف هجماتها".

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