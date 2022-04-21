محمد رمضان الأحدث.. 3 أزمات بسبب إعلانات شهر رمضان 2022

لم يكن إعلان الفنان محمد رمضان، هو الأول الذي أحدث أزمة في الموسم الرمضاني الجاي، حيث شهد الشهر عدد من الأزمات بسبب عدد من الاعلانات، نرصدها من خلال التقرير التالي.

إعلان محمد رمضان

اقدمت إحدى الشركات المصنعة للألبان على وقف إعلانها، الذي صوره الفنان محمد رمضان، وتم عرضه خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بسبب مشاهده يخض فيها العامل المصري، بينما ظهر العامل الصيني في دور المهندس، ما أثار استياء الجالية المصرية في الصين.

إعلان دايس

وقبل أيام، قررت هيئة المكتب بـ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف عرض إعلان دايس وذلك بعد رصد عدد من المخالفات شابت إعلان دايس هذا العام حيث خالف الإعلان عدد من المعايير التي حددها المجلس للإعلانات والبرامج واعلانها ضمن الأكواد كما ان الإعلان اثار استياء الجمهور وخاصة نقابة الأطباء وذلك لما تتضمنه من محتوي يتعارض مع آداب واخلاقيات المجتمع المصري.

وقال المجلس انه يتعارض مع الآداب العامة والذوق العام وتبين لهيئة المكتب من خلال رصد الإعلان مخالفة كود الاخلاق الذي نص علي عدم التحقير من الأشخاص ومخالفة كود الاعمال الدرامية والاعلانية خاصة بند رقم (4) الذي ينص علي عدم اللجوء الي الالفاظ البذيئة وفحش القول والحوارات المتدنية والسوقية والمادة (16) من لائحة الجزاءات والتي تنص علي ان استخدام الفاظ تؤذي مشاعر الجمهور مخالفة تقتضي توقيع الجزاء علي المخالف .

إعلان محمد منير

وقبل يومين، قرر موقع يوتيوب حذف الإعلان الذى يشارك فيه محمد منير والشاب خالد وأمير عيد ومروان موسى، وذلك بسبب سرقة لحنه من الملحن محمد رحيم.

وقال محمد رحيم: “الحمدلله رب العالمين، إدارة موقع يوتيوب تحظر إعلان أحد البنوك لإثبات واقعة السرقة والتعدي على الأعمال المحمية التي تم سرقتها فيه، وسوف يتم حظر الإعلان في كل المواقع والفضائيات تباعًا الفترة المقبلة، إذا لم يتم التوصل لحل مع أصحاب الشأن”.