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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيماني وضع روشتة علاج أخطاء مدافعي الأهلي قبل مواجهة الرجاء

صدى البلد

 

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، عقد جلسة مع مدافعي الفريق علي هامش مران الفريق علي بملعب مركب محمد الخامس فى مدينة كازابلانكا ضمن منافسات إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC: الجلسة جاءت من أجل إيجاد بعض الحلول الفنية و إنهاء الأزمات الدفاعية التي تسببت في استقبال الأحمر أهدافا خلال المباريات الأخيرة والتي كان أخرها مباراة الرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف شبانة، الخطيب شدد علي  اللاعبين بضرورة استحضار شخصية بطل إفريقيا المتوج بآخر نسختين في مباراة العودة وبذل اقصي جهد واجبار جماهير الرجاء باحترامكم في أرض الملعب وعدم الخوف من أي شئ يحدث في المدرجات لاننا نمتلك الخبرات في مثل تلك الظروف.

وأكمل شبانة، اللجنة عرضت علي  موسيماني  تقرير بشأن مرعي من أجل الحصول علي  موافقته الفنية قبل الدخول في أي مفاوضات مع إدارة فيوتشر بشأن شراء اللاعب في الصيف

وأتم شبانة، رئيس الأهلي وعد اللاعبين برصد مكافآت حال تخطي عقبة الرجاء المغربي والوصول إلي نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا.

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