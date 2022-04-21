بدقة ٩٢%.. تطبيق على الهاتف يكتشف إصابتك بفيروس كورونا

طور العلماء تطبيقاً للهواتف الذكية يمكنه اكتشاف ما إذا كان الشخص مصاباً بفيروس كورونا بدقة تبلغ 92%.





وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن التطبيق المسمى ResApp يستخدم الذكاء الصناعي لتحليل أصوات السعال المختلفة وتحديد ما إذا كانت تدل على إصابة الشخص بـ«كورونا».



وتم اختبار التطبيق على 741 شخصاً في الولايات المتحدة والهند، من بينهم 446 مريضاً مصاباً بـ«كورونا».



وطلب من المشاركين جميعاً أن يقوموا بالسعال في هاتف ذكي مثبت عليه التطبيق.



وكشفت النتائج أن التطبيق كان قادراً على رصد الإصابة بـ«كورونا» بدقة 92 في المائة.



وقالت الدكتورة كاثرين بينيت، التي شاركت في تطوير ResApp: «إن حجم الإصابات والوفيات العالمية التي نتجت عن هذا الوباء العالمي وإمكانية تحول الفيروس إلى مرض متوطن ينبغي علينا التعايش معه، كلها أمور تؤكد أننا بحاجة إلى المزيد من أدوات التشخيص».

ولفتت إلى أنه أسرع وأبسط وأسهل من الاختبارات التقليدية، مؤكدة أن هذه الأمور قد تجعله موضع ترحيب من قبل مسؤولي الصحة العامة في جميع أنحاء العالم.

ومن جهته، قال توني كيتنغ، الذي أشرف على تطوير التطبيق: «نحن متحمسون جداً لهذه التقنية التي ستمكننا من رصد (كورونا) ببساطة باستخدام صوت السعال المسجل على هاتف ذكي».

وأضاف: «لقد بدأنا بالفعل مناقشات مع شركات الصحة والتكنولوجيا العالمية بهدف طرح هذا التطبيق بسرعة على جميع الهواتف».

وأبدت شركات الأدوية بالفعل اهتماماً كبيراً بالتطبيق. وفي الأسبوع الماضي، عرضت شركة «فايزر» الاستحواذ على ResApp مقابل 0.115 دولار أميركي للسهم الواحد، وهو ما يمثل قيمة إجمالية للأسهم تقدر بنحو 74.3 مليون دولار.

يأتي ذلك بعد أن حذرت منظمة الصحة العالمية من أن وباء «كورونا» لم ينته بعد، مؤكدة على أننا يجب أن نكون مستعدين لاحتمال ظهور متغيرات أكثر خطورة من الفيروس