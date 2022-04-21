حدث ليلا.. السيسي يتفقد توشكى بجنوب الوادي فجر اليوم ويشهد بدء موسم حصاد القمح.. النيابة العامة: والد فتاة البلكونة كان ينقذها من السقوط

نشرى صدى البلد عددا من الموضوعات الهامة خلال الساعات الماضية، نرصد ابرزها فى التقرير

السيسي يتفقد توشكى بجنوب الوادي فجر اليوم ويشهد بدء موسم حصاد القمح

يتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم الخميس منطقة توشكي بجنوب الوادي بمحافظة أسوان، ويشهد بدء موسم حصاد القمح".



بسبب ملابسهم.. الأمن يضبط سيدة تعدت على فتاتين بالمترو

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقطع الفيديو الذى تم نشره على إحدى المواقع الإخبارية يتضمن تعدى إحدى السيدات بالسب والشتم والضرب على فتاتين من مستقلى "المترو" لإعتراضها على ملابسهما.



انتهاء التحقيقات.. النيابة العامة: والد فتاة البلكونة كان ينقذها من السقوط

انتهت تحقيقات النيابة العامة في الواقعة المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي الظاهر فيها نجدةُ فتاةٍ كادت تسقط من شرفة مسكنها بالهرم إلى عدم صحة إسقاط والدها لها من الشرفة، وأنها كادت تسقط عَرَضًا خلال التقاطها بعض الملابس.



فلسطين.. الاحتلال الإسرائيلي يقتحم الأقصى ويطلق المطاطي على المصليين.. فيديو

أفادت وسائل إعلام محلية في فلسطين، في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت باحات المسجد الأقصى وأطلقت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع على المصلين هناك.



الرئاسة الفلسطينية: تصريحات بينيت بشأن أراضي فلسطين مرفوضة ومضللة

هاجم الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، مساء الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، على خلفية تصريحاته التي قال فيها إن الأراضي الفلسطينية ليست أرضا محتلة.



بيراميدز يشترط صفقة تبادلية للموافقة على انتقال محمد حمدي إلى الزمالك

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن موقف إدارة بيراميدز من التفريط في محمد حمدي الظهير الأيسر للفريق لنادي الزمالك في الموسم المقبل وسط مفاوضات الإدارة البيضاء ورغبتهم في ضم اللاعب.



سميرة عبدالعزيز: الشيخ الشعراوي حضر عرض رجل القلعة وقالي المسرح مش حرام

قالت الفنانة سميرة عبد العزيز “إن الشيخ الراحل محمد متولى الشعراوي حضر عرض مسرحية رجل القلعة وكانت مسرحية تاريخية، وسألته هل المسرح حرام فأجابني لأ مش حرام”.



حالتها مستقرة.. النائبة هالة أبوالسعد تتعرض لحادث على الطريق الساحلي الدولي

تعرضت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، ومدير مكتبها أحمد الديب، إلى حادث سير أليم على الطريق الساحلي الدولي بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقلها إلى أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية لتلقي العلاج اللازم، وحالتها مستقرة.

دعم جديد من السبعة الكبار لأوكرانيا بـ24 مليار دولار

تعهد وزراء مالية مجموعة السبع لأكبر اقتصادات عالمية بمنح أوكرانيا مساعدات إضافية تتجاوز قيمتها 24 مليار دولار للعام الحالي وبعده.



شيكابالا يرفض ضغوط الاعتزال نهاية الموسم

كشف الإعلامي محمد شبانة، موقف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بشأن الاعتزال نهاية الموسم الجاري.

