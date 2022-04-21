"استحضروا شخصية الأهلي".. نص رسالة الخطيب للاعبين قبل مواجهة الرجاء

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول في المغرب، عقد جلسة مع اللاعبين قبل المباراة المرتقبة أمام نادي الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC: الخطيب طالب لاعبي النادي الأهلي، بالتركيز خلال مباراة الرجاء المغربي المقبلة ونسيان نتيجة لقاء الذهاب واللعب على هدف واحد وهو الفوز.

وأضاف شبانة، الخطيب شدد علي اللاعبين بضرورة استحضار شخصية بطل إفريقيا المتوج بآخر نسختين في مباراة العودة وبذل اقصي جهد واجبار جماهير الرجاء باحترامكم في أرض الملعب وعدم الخوف من أي شئ يحدث في المدرجات لاننا نمتلك الخبرات في مثل تلك الظروف.

وأكمل شبانة، موسيماني يرغب في التركيز علي حل بعض الأزمات الدفاعية للاعبي الخط الخلفي للحفاظ علي نظافة شباك محمد الشناوي في مباراة العودة أمام الرجاء المغربي من خلال التركيز علي تصحيح اخطاء الثلاثي ياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني وأيمن أشرف في التغطية الدفاعية.

وأتم شبانة، رئيس الأهلي وعد اللاعبين برصد مكافآت حال تخطي عقبة الرجاء المغربي والوصول إلي نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا.