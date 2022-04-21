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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان ردا على تصريحات انتصار : "دلوقتى الشغل بيدور عليا"

صدى البلد

علق الفنان محمد رمضان على تصريحات الفنانة انتصار فى برنامج العرافة بعدما روت موقفا جمعها به فى بداية مشواره الفنى . 

وقالت الفنانة انتصار :" محمد رمضان بيمثلى ذكرى مهمة .. كان بيمشى معاه واحد صحبه شبه اوى وكانوا ماشين بشنطة هاند باج على كتفهم وكأنهم خارجين من المدرسة . 

وأضافت انتصار :" ودخلو مسرح البالون و قولتله عايز ايه يا حبيبى كان صغنن .. قالى احنا بنلف على المسارح وبندور على شغل ". 

وتعليقا على تصريحات انتصار كتب محمد رمضان عبر حسابه بالفيسبوك :" كنت بدور على شغل يا انتصار .. دلوقتي الشغل بيدور عليا 😂 💪🏽
#الحمدلله".

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شهد مسلسل “المشوار” الذى يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان تغييرا جديدا بالتتر الخاص بالعمل حيث تم وضع كلمة أشرف على الكتابة محمد فريد بعد أن كان فى الحلقات الماضية تأليف محمد فريد وهو ما شهدته الحلقة 18 والتى عرضت أمس. 

ويأتى ذلك بعد أن تم أيضا وضع كلمة إشراف عام المخرج محمد ياسين وذلك بعد استعانته بوحدتين إضافيتين تولى إخراجهما كل من تامر عشرى وحسام على. 

المخرج محمد ياسين محمد رمضان مسلسل “المشوار” الفنانة انتصار الفنان محمد رمضان محمد رمضان

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