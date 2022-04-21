لأول مرة منذ 4 أشهر.. هونج كونج تعيد فتح الأماكن العامة





أعادت هونج كونج، اليوم الخميس، فتح قاعات اللياقة البدنية وصالونات التجميل ومدن الملاهي ودور السينما لأول مرة منذ أكثر من أربعة شهور؛ مع تخفيف السلطات بعض قيود مكافحة جائحة كوفيد-19 التي أثرت سلبا على السكان والشركات.

كما مددت السلطات موعد إغلاق المطاعم حتى العاشرة مساء (14:00 بتوقيت جرينتش) من السادسة مساء، وزيادة عدد الأفراد المجتمعين إلى أربعة من اثنين.

واستأنفت الكثير من المدارس الدراسة بالحضور الشخصي بعد شهور من التعليم عن بعد عبر الإنترنت.

ويأتي لتخفيف القيود مع تراجع الإصابات اليومية بكوفيد-19 في المدينة إلى أقل من ألف على مدى الأيام الستة الماضية من ذروة تجاوزت 70 ألفا في الثالث من مارس.

وسجلت هونج كونج أكثر من 1.1 مليون إصابة و8963 وفاة بالمرض حتى الآن.