إصابة 8 فلسطينيين خلال محاولة القوات الإسرائيلية اقتحام المصلى القبلي

أصيب 8 فلسطينيين، خلال محاولة القوات الإسرائيلية اقتحام المصلى القبلي من الجهة الغربية، في المسجد الأقصى.

واندلعت، فجر اليوم الخميس، مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان في المسجد الاقصى المبارك.



وصباح اليوم، استأنف المستوطنون اقتحام المسجد الأقصى، في آخر ايام "عيد الفصح"، ضمن مجموعات متتالية، بحراسة قوات وضباط الاحتلال.

وخلال ذلك ومع تكبيرات النسوة، قمعت القوات المتواجدات بالضرب وحاولت إبعادهن عن المكان، الا انهن رفضن ترك المكان ويواصلن التكبيرات وقراءة القرآن.



اما الشبان داخل المصلى القبلي، فتقوم القوات بالقاء الاعيرة المطاطية باتجاههم عبر النوافذ.

وعلى أبواب الأقصى انتشرت شرطة الاحتلال بأعداد كبيرة ونصبت السواتر عليها، واحتجزت الهويات قبل السماح للمصلين بالدخول.