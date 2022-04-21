عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة 8 فلسطينيين خلال محاولة القوات الإسرائيلية اقتحام المصلى القبلي

إصابة 8 فلسطينيين
إصابة 8 فلسطينيين خلال اقتحام القوات الإسرائيلية للاقصي

أصيب 8 فلسطينيين، خلال محاولة القوات الإسرائيلية اقتحام المصلى القبلي من الجهة الغربية، في المسجد الأقصى.

واندلعت، فجر اليوم الخميس، مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان في المسجد الاقصى المبارك.

وصباح اليوم، استأنف المستوطنون اقتحام المسجد الأقصى، في آخر ايام "عيد الفصح"، ضمن مجموعات متتالية، بحراسة قوات وضباط الاحتلال.

فلسطين.. الاحتلال الإسرائيلي يقتحم الأقصى ويطلق المطاطي على المصليين.. فيديو

وزير المالية: تم استرداد 70 مليون جنيه من تجاوز الحد الأقصى للأجور

وخلال ذلك ومع تكبيرات النسوة، قمعت القوات المتواجدات بالضرب وحاولت إبعادهن عن المكان، الا انهن رفضن ترك المكان ويواصلن التكبيرات وقراءة القرآن.


اما الشبان داخل المصلى القبلي، فتقوم القوات بالقاء الاعيرة المطاطية باتجاههم عبر النوافذ.

وعلى أبواب الأقصى انتشرت شرطة الاحتلال بأعداد كبيرة ونصبت السواتر عليها، واحتجزت الهويات قبل السماح للمصلين بالدخول.

 

الأقصى الاحتلال فلسطين إسرائيل تل أبيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعادة مباراة مصر والسنغال .. عقوبات مشددة تنتظر مثيري الشغب في الملاعب

إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: ستقام في قطر وبدون جمهور خليكوا فاكرين

قفزة تاريخية في أسعار الذهب اليوم الخميس 21-4-2022

الحسم اقترب.. آمال جديدة ومفاجآت منتظرة في إعادة مباراتي "مصر والسنغال" و "الجزائر والكاميرون"

اليوم آخر فرصة.. البترول: مضاعفة فواتير الغاز حال عدم تسجيل قراءة العداد

دعاء ليلة القدر.. 7 كلمات رددها في هذا الوقت مستجابة

التطبيق أول نوفمبر.. العناني يعلن أسعار الحد الأدنى للإقامة بالفنادق المصرية

إعادة مباراة مصر والسنغال.. 3 مفاجآت تحيي آمال الفراعنة

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يستمع لشرح تفصيلي عن معدات موسم حصاد القمح بتوشكى

الرئيس السيسي يشهد افتتاح بعض صوامع القمح عبر الفيديو كونفرانس

إصابة 8 فلسطينيين خلال محاولة القوات الإسرائيلية اقتحام المصلى القبلي

الخدمة الوطنية: العالم شهد تحول مصر من الفوضى للأمن في سنوات قليلة|فيديو

بدقة ٩٢%.. تطبيق على الهاتف يكتشف إصابتك بفيروس كورونا

جهاز الخدمة الوطنية: نتعاون مع أجهزة الدولة لتوفير السلع بأسعار مخفضة |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رؤوف عبد العزيز يفاجئ روجينا مع زوجها بكواليس مسلسل انحراف

الكبير أوي الحلقة 19.. جوني يحول "حبس مربوحة" إلى قضية رأي عام

بطلوع الروح الحلقة 5 .. إلهام شاهين تجلد فتاة حاولت الهروب من داعش

صيف نهارًا شتاء ليلًا.. ماذا قالت الأرصاد عن طقس الأيام المقبلة حتى شم النسيم؟

فيديو

تفاصيل ضبط بؤرة غش دوائي في القليوبية.. فيديو جراف

إكرامي: بيراميدز وقع عليً غرامة 100 ألف جنيه بسبب تهنئة للنادي الأهلي.. فيديوجراف

العقد لمدة عامين.. حالة واحدة لرحيل إيهاب جلال عن تدريب المنتخب.. فيديوجراف

الأهلي ورمضان صبحي وهنيدي والسبكي.. أبرز تصريحات كريم فهمي في حبر سري|فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

اﻟﻤﺰﻳﺪ