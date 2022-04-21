عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوي العاملة :

تسليم أول دفعة من ماكينات الخياطة وأدوات الصيانة بالإسكندرية

صدى البلد

أناب محمد سعفان وزير القوى العاملة، وكيل الوزارة مدير مديرية القوي العاملة بالإسكندرية في تسليم أولى دفعات ماكينات الخياطة، وشنط أدوات صيانة الكمبيوتر والمحمول  المهداة إلى أوائل المتدربين بمراكز التدريب التابعة لمديرية قوى عاملة بالمحافظة والذين اجتازوا الدورات التدريبية بنجاح

وفي كلمته أشار ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير المديرية إلى تهنئة الوزير للمتدربين بحصولهم على ماكينات الخياطة وشنط أدوات صيانة الكمبيوتر والمحمول، فضلا عن أدوات صيانة التبريد والتكييف وانتقالهم إلى بداية حياة عملية جديدة، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعرق تنمية مشروعاتهم الصغيرة لتصبح يوما مشروعات متوسطة وكبيرة لفتح الآفاق لفرص عمل جديدة لأبنائهم وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم .

 

IMG-20220412-WA0029
IMG-20220412-WA0029
IMG-20220412-WA0042
IMG-20220412-WA0042
IMG-20220412-WA0060
IMG-20220412-WA0060
IMG-20220412-WA0069
IMG-20220412-WA0069
القوى العاملة تسليم أول دفعة من ماكينات الخياطة وأدوات الصيانة الاسكندرية محمد سعفان وزير القوى العاملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعادة مباراة مصر والسنغال .. عقوبات مشددة تنتظر مثيري الشغب في الملاعب

إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: ستقام في قطر وبدون جمهور خليكوا فاكرين

قفزة تاريخية في أسعار الذهب اليوم الخميس 21-4-2022

الحسم اقترب.. آمال جديدة ومفاجآت منتظرة في إعادة مباراتي "مصر والسنغال" و "الجزائر والكاميرون"

اليوم آخر فرصة.. البترول: مضاعفة فواتير الغاز حال عدم تسجيل قراءة العداد

دعاء ليلة القدر.. 7 كلمات رددها في هذا الوقت مستجابة

التطبيق أول نوفمبر.. العناني يعلن أسعار الحد الأدنى للإقامة بالفنادق المصرية

إعادة مباراة مصر والسنغال.. 3 مفاجآت تحيي آمال الفراعنة

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يستمع لشرح تفصيلي عن معدات موسم حصاد القمح بتوشكى

الرئيس السيسي يشهد افتتاح بعض صوامع القمح عبر الفيديو كونفرانس

إصابة 8 فلسطينيين خلال محاولة القوات الإسرائيلية اقتحام المصلى القبلي

الخدمة الوطنية: العالم شهد تحول مصر من الفوضى للأمن في سنوات قليلة|فيديو

بدقة ٩٢%.. تطبيق على الهاتف يكتشف إصابتك بفيروس كورونا

جهاز الخدمة الوطنية: نتعاون مع أجهزة الدولة لتوفير السلع بأسعار مخفضة |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رؤوف عبد العزيز يفاجئ روجينا مع زوجها بكواليس مسلسل انحراف

الكبير أوي الحلقة 19.. جوني يحول "حبس مربوحة" إلى قضية رأي عام

بطلوع الروح الحلقة 5 .. إلهام شاهين تجلد فتاة حاولت الهروب من داعش

صيف نهارًا شتاء ليلًا.. ماذا قالت الأرصاد عن طقس الأيام المقبلة حتى شم النسيم؟

فيديو

تفاصيل ضبط بؤرة غش دوائي في القليوبية.. فيديو جراف

إكرامي: بيراميدز وقع عليً غرامة 100 ألف جنيه بسبب تهنئة للنادي الأهلي.. فيديوجراف

العقد لمدة عامين.. حالة واحدة لرحيل إيهاب جلال عن تدريب المنتخب.. فيديوجراف

الأهلي ورمضان صبحي وهنيدي والسبكي.. أبرز تصريحات كريم فهمي في حبر سري|فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

د/علاء الشال

هل استلمت هديتك من رمضان؟

د. محمد مبروك

همسة عزيز

اﻟﻤﺰﻳﺪ