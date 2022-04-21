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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر هجرس يشكر متابعيه على رسائلهم وتمنيهم الشفاء له

تامر هجرس
تامر هجرس

نشر الفنان  تامر هجرس، صورة جديدة له عبر خاصية الاستوري بحسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات «إنستجرام».

 

وعلق الفنان تامر هجرس، علي الصورة قائلا:" شكرا لكل الناس التي تمنت لي الشفاء.. سوف أكون أفضل قريبا ان شاء الله "  

 

يذكر ان نشر الفنان تامر هجرس صورة له من المستشفي حيث يقوم الطبيب بمعالجته بعد تعرضه لاصابه في اليد و علق قائلا:" الحمدلله "

 

ويشارك الفنان تامر هجرس في بطولة مسلسل "أحلام سعيدة"، مع الفنانة يسرا، والذي من المقرر أن يعرض في سباق رمضان المقبل.

 

المسلسل من تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج جمال العدل، ويشارك في البطولة غادة عادل، ومي كساب، ونور محمود، ونبيل نور الدين، وجيهان الشماشيرجى، ويعد العمل التعاون الثاني بين يسرا وعمرو عرفة في الدراما التلفزيونية.

تامر هجرس انستجرام الفن دراما رمضان المستشفى التواصل الاجتماعي

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