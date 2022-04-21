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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الروسية: المفاوضات مع أوكرانيا تتم بشكل يومي

المفاوضات الروسية
المفاوضات الروسية مع أوكرانيا تتم بشكل يومي

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن المفاوضات مع أوكرانيا تجرى عمليا بشكل يومي، وتناقش وضعها المحايد في المستقبل.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال أليكسي بولشوك، مدير الدائرة الثانية لرابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية، في حديث لوكالة "تاس": "تتواصل في الوقت الحالي المفاوضات الروسية- الأوكرانية المباشرة. وخلالها يتبادل الوفدان وجهات النظر ويجري بحث ومناقشة الاتفاقات الممكنة بشأن تسوية الوضع في أوكرانيا، ووضعها المستقبلي المحايد وغير التكتلي وكذلك بعض القضايا الأخرى".

وتابع الدبلوماسي الروسي: "جرت حتى الآن، ثلاث جولات مباشرة في بيلاروس، وهي المكان الرئيسي للمفاوضات، وواحدة في تركيا. وتجري المفاوضات الآن عبر الفيديو بشكل شبه يومي".

وبدأت المفاوضات الروسية الأوكرانية في يوم 28 فبراير، ويرأس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس فلاديمير بوتين.

وقد أكد الكرملين، أمس الأربعاء، أنه لابد من وجود سبب ملموس لعقد اجتماع بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن  تراجع أوكرانيا المستمر عن تعهداتها في المفاوضات ترك أثرا سلبيا، مشيرا إلى أن روسيا سلمت لأوكرانيا مسودة وثيقة تتضمن صيغة واضحة للتوصل لاتفاق.

وأضاف بيسكوف: "الكرة الآن في ملعب كييف، وننتظر منها جوابا".

وتابع المتحدث باسم الكرملين بالقول إن الجانب الأوكراني ينحرف باستمرار عن الاتفاقات التي سبق أن وافق عليها، ويغير موقفه باستمرار.

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