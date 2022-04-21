بحوث الصحراء: مشروع توشكى يصلح تقريبا لجميع المحاصيل وعلى رأسها القمح

قال الدكتور سعد نصار، مدير محطة بحوث الصحراء في توشكى، إن مشروع توشكى عملاق ويمثل الأمن القومي للدولة المصرية، مشيراً إلى أن هذا المشروع أولى اهتماما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الأخيرة، حيث وجه بإزالة جميع العقبات أمام هذا المشروع.

وأضاف سعد نصار، في مداخلة هاتفية مع برنامج "إكسترا نيوز"، أنه تم إزالة هذه العقبات من خلال مد الطرق، ومد شبكات ري بأحدث التكنولوجيا، وبطرق الري الحديثة سواء الري بالرش أو الري بالتنقيط، معقباً: "بذلك نحصل على كفاءة عالية في استهلاك المياه أيضاً".

وأوضح مدير محطة بحوث الصحراء في توشكى، أن المحطة تعمل على دراسة واستنباط التراكيب الوراثية المتحملة للجفاف ودرجة الحرارة العالية، والقيام بزراعتها في هذه المناطق، من أجل إنتاج أصناف تتلاءم مع ظروف المنطقة، من حرارة عالية، واستهلاك كميات قليلة من المياه، بالإضافة إلى الإنتاجية العالية.

ونوه سعد نصار إلى أن مشروع توشكى يصلح تقريبا لجميع المحاصيل وعلى رأسها القمح، لافتا إلى أن الرئيس السيسي وجه بزيادة المساحة المنزرعة حتى تصل لـ 270 ألف فدان خلال العام القادم.