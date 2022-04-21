تعاون بين أفريقية النواب والصناعات الغذائية بماليزيا لإنشاء مصنع زيوت بقناة السويس

التقى الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب ورئيس مجلس الأعمال المصرى الماليزى، زريدة قمر الدين، وزيرة الصناعات الزراعية والسلع الماليزية، والوفد المرافق لها خلال زيارتها للقاهرة.

واتفق الطرفان على توثيق التعاون وإنشاء مصنع لزيوت النخيل بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس لخدمة السوق المصرية والأفريقية، والاستفادة من الخشب الماليزى وصناعة المطاط.

وأكد الدكتور شريف الجبلى أهمية إنشاء هذه المشروعات داخل مصر والتى سيكون لها دورها فى توفير زيوت النخيل لمصر والدول الأفريقية، وتوفير الآلاف من فرص العمالة والحد من الفاتورة الاستيرادية لاستيراد زيوت النخيل وبعض أنواع الأخشاب والمطاط.

وقال "الجبلى"، فى تصريحات له عقب اللقاء، إن وزيرة الصناعات الغذائية بماليزيا رحبت بالتعاون مع مصر فى مختلف المجالات المتعلقة بالصناعة، خاصة الصناعات الغذائية، والاستفادة من الخبرات الماليزية فى صناعات الزيوت والمطاط باعتبار أن ماليزيا من الدول التى لها خبرات كبيرة فى هذه الصناعات.

وأضاف أنه بصفته رئيساً لمجلس الأعمال المصرى الماليزى، سوف يتابع تنفيذ ما تم الانفاق عليه مع وزيرة الصناعات الغذائية بماليزيا.

وأكد الدكتور شريف الجبلى أن وزيرة الصناعات الغذائية أشادت خلال اللقاء بالإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التى تقوم مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنفيذها وفى مختلف المجالات الاستثمارية الصناعية والزراعية وغيرها، مشيراً إلى أن وزيرة الصناعات الغذائية بماليزيا أكدت حرص بلادها على التعاون والتنسيق والعمل المشترك مع مصر فى مختلف المجالات الاستثمارية والصناعية.