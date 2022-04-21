الحصان الاسود فى إياب الرجاء .. أبرز أرقام أفشة بقميص الأهلي

يخوض غدا الجمعة فى تمام الساعة الثانية عشرة مساء فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى مباراة الإياب أمام نظيره فريق الرجاء المغربي على ملعب مركب محمد الخامس فى إطار منافسات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحقق فريق الأهلي فوزا فى لقاء الذهاب على نظيره فريق الرجاء المغربي بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب استاد السلام.

ودفع الجنوب افريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي باللاعب محمد مجدى أفشة فى الشوط الثاني أمام الرجاء المغربي فى لقاء الذهاب.

ويعول موسيماني على إمكانيات وقدرات أفشة فى لقاء الاياب أمام الرجاء المغربي باعتباره أحد الأوراق الرابحة.

صدى البلد يستعرض ابرز أرقام محمد مجدى أفشة فى مشواره فى بطولات دورى أبطال أفريقيا مع الاهلى

دورى أبطال أفريقيا ٢٠٢٠

شارك أفشة مع النادى الأهلى في ١٠ مباريات

سجل افشة ٣ أهداف بقميص النادي الأهلي فى شباك الهلال السوداني- الوداد المغربي - الزمالك

صنع أفشة ٤ أهداف

دورى ابطال افريقيا ٢٠٢١

خاض أفشة نجم النادي الأهلي ١٢ مباراة

سجل أفشة رفقة النادى الأهلى ٣ أهداف فى شباك المريخ السوداني - فيتا كلوب - كايزر تشيفز الجنوب افريقي

ساهم أفشة مع النادى الأهلى في صناعة ٥ اهداف

دورى ابطال افريقيا ٢٠٢٢

خاض أفشة بقميص النادي الأهلي ٨ مباريات

سجل أفشة لاعب النادى الأهلى هدفين فى مرمى فريق جيندارميرى

لم يساهم أفشة مع النادي الأهلي في صناعة أى أهداف خلال النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.