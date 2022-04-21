خبير اقتصادى: زيادة المحاصيل الزراعية توفر الأمن الغذائى و الأيدى العاملة



قال مصطفى بدره الخبير الإقتصادى ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى حرص اليوم على تفقد بدء حصاد موسم القمح ووضع استراتيجية لعملية زيادة الرقعة الزراعية ، وتوفير القمح نظرا لتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وتوفير الأبعاد الأمنية لتجنب الضغوط من الدول العالمية المصدرة للقمح .

وأضاف " بدره " خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية مصر الأولى ، أن زيادة الرقعة الزراعية وفرت ما يسمى بالبديل عن الاستيراد الخارجى خاصة فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية والتحديات التى تشهدها دول العالم والتى بدأت بأزمة كورونا ثم امتدت لسلاسل الغذاء والارتفاع الشديد الذى يلحق بأسعار السلع الغذائية ، النفط ، البترول .



وأشار الخبير الإقتصادى إلى أن التأمين الاستراتيجى للمحاصيل الزراعية والذى جاء ضمن التخطيط الأساسى للقيادة السياسية وتأمين السلع الغذائية ، والأمن الغذائى للدولة المصرية وتأمين الغذاء للمواطنين وفى مقدمته القمح الذى يوفر العملة الأجنبية ويوفر فرص العمل وزيادة الرقعة الزراعية .