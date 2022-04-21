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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في ذكرى رحيله.. عبد الرحمن الأبنودي حارس اللغة العامية وشاعر البسطاء

عبد الرحمن الأبنودي
عبد الرحمن الأبنودي

"صوره يختارها من الحياة اليومية، ولكنه يستطيع أن يشحنها بالعاطفة، فنكتشف - بفرحة - كم هى موحية وعميقة هذه الصور، إن اكتشاف الشعر في زوايا حياتنا التي أهملها الزمن، وإثراء عاميتنا بالتعبير الأدبي الخصب، لهو عمل وطنى قد يكون فى أهمية اكتشاف البترول فى قفارنا، إن لم يكن أهم"، هكذا وصف الشاعر الكبير صلاح جاهين، أشعار الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، الذي تحل اليوم ذكرى وفاته، وهو نفس يوم وفاة جاهين.

بدايات عبد الرحمن الأبنودي

وتابع جاهين في تقديمه للأبنودي في بداياته وقبل نزوله إلى القاهرة عندما نشر له صلاح جاهين أول قصائده بتاريخ ١٦ نوفمبر ١٩٦١، فى مجلة «صباح الخير»: «أترقب رسائله، تصلنى أحيانا على ورق أبيض، مقطع سلائخ طويلة كأعمدة الصحف، مكتوبة بإتقان شديد على الآلة الكاتبة، وأحيانا بالحبر على ورق مسطر، مطبوع على رأسه اسم تاجر خضار وفواكه وقومسيونجى، بمدينة قنا، وأحيانا على "فولسكاب" كبيرة ذات هوامش واسعة، على أنه مهما اختلفت أشكال رسائله، فهى لا تحمل إلا شعرا، ونادرا ما يوجه لى كلاما فى أى من هذه الرسائل، لذلك لا أكاد أعرف عنه شيئا كثيرا، حتى عمره لا أعرفه، ولكنى أرجح أنه ما زال فى عشرينياته الأولى، كل الذى وصلنى أنه يعمل موظفا كتابيا فى محكمة قنا الابتدائية».

عبد الرحمن الأبنودي والسيرة الهلالية

عبد الرحمن الأبنودي، أشهر الشعراء المصريين الذين يكتبون بالعامية، وهو رائد من أخرج القصيدة من قمقمها الزجلي القديم إلى الشكل الحر، وقد استطاع إبهار المدينة بلهجته القروية وتراثها، وهو ممن تخطت شهرتهم حدود أوطانهم، حيث تغنى بكلمات قصائده المثقفون والعوام على حد سواء في الوطن العربي من شرقه إلى غربه.

ولد عبد الرحمن الأبنودي، في صعيد الأرض المصرية التي أنجبت الزعيم العربي الخالد جمال عبد الناصر، ترعرع في صعيد مصر وعرف تراث منطقته التي استمع فيها أيضًا إلى أشعار السيرة الهلالية، حيث كان أهل الصعيد يتغنون بها فأثرت به، وعمل فيما بعد على جمع أشعار هذه السيرة الهلالية كاملة مثلما سمعها من شعراء الصعيد وأصدرها في خمسة أجزاء.

عبد الرحمن الأبنودي حارس اللغة العامية

ويعتبر الأبنودي من الشعراء الكبار العمالقة الذين اتخذوا اللغة العامية ليعبروا عن مخزونهم الحضاري، والاجتماعي في شعرهم، وهو يعتبر الحارس الشخصي للشعر العامي الذي يحكي قصصاً رائعة لأمة زخرف الحب والحنان والقوة والبأس ماضيها، وازدانت لياليها برنين شعراء حطوا رحالهم في بلاط الملوك، لينشدوا ويؤرخوا لأمة ما عرف الجهل لها سبيلاً، وكان الراحل مزيجًا من الغموض الجميل والصراحة الشديدة من الفلسفة والفن، كما كان في غاية التعقيد وغاية البساطة في آن معًا، كان يجمع بين شهامة أهل الصعيد وبين مكر الفلاح.

عبد الرحمن الأبنودي.. أغاني وأشعار الخال

كتب عبد الرحمن البنودي، العديد من الدواوين الشعرية، من أهمها: الأرض والعيال ، الزحمة،  جوابات حراجي القط ، وجوه على الشط، الموت على الإسفلت، كما جمع سيرة بني هلال كاملة، على مدى خمسة وعشرين عاماً، من مصر والسودان وتونس، كتب ما يزيد على 700 أغنية لكبار المطربين: عبد الحليم حافظ، ومحمد رشدي، وفايزة أحمد، ووردة، وماجدة الرومي، ومحمد منير، بالإضافة إلى أغاني مسلسل “النديم”، وفيلم “البريء”، وحوار وأغاني فيلم “شيء من الخوف”، وحوار فيلم “الطوق والإسورة”.

حصل على العديد من الجوائز في الداخل والخارج، لعل أهمها جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 2000م، وقد استطاع الأبنودي ببراعة فائقة أن يلتقط في شعره الخواص التعبيرية البسيطة للسان أهل بيئته البسطاء في صعيد مصر، وأن يجسد أحلامهم وأمانيهم، ورهافة وحدة مجتمعهم الصعيدي، الذي كان المجال الحيوي الملهم لمعظم قصائده، ولهذا عُد شاعر البسطاء وملحِ الأرض من المصريين، وهم عامة الشعب المصري، الذين يقوم على أكتافهم عبء التحرير والتعمير.

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