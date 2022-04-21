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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محلل سياسي: فرص ماكرون لولاية ثانية كبيرة

صدى البلد

عقب خالد شقير، المحلل السياسي، على المناظرة التي جرت بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمرشحة لوبان وصفها بالمناظرة "القوية"، حيث حاول كل طرف منهما استمالة حوالي عشرين في المائة من المترددين لجانبه. 

وأوضح "شقير"، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن فرص تواجد ماكرون مجدداً في الإليزيه كبيرة لولاية ثانية لمدة خمس سنوات قادمة بالرغم من تحسن أداء مارين لوبان ومحاولاتها من خلال ملف القدرة الشرائية والعمل من أجل فرنسا الوطنية على حساب أوروبا، إلا أن ماكرون استطاع بمهاراته إظهار أن ما تقدمه لا يمكن تحقيقه على أرض الواقع.

وقال المحلل السياسي، إن الرئيس ماكرون لديه العديد من التحديات التي ستواجهه حال صعوده مجددا لحكم فرنسا لولاية ثانية، منها ملف القدرة الشرائية وملف التقاعد، وأيضا الأمن الأوروبي والدولي الغذائي والحفاظ على الشركات والوظائف.

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