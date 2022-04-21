برلماني يهنئ البابا تواضروس الثاني والإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

قدم النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، أعاده الله علي مصر وشعبها بالخير والمحبة والسلام.

وقال النائب أحمد أبو زيد أن ترابط المسلمين والمسيحيين هو حائط الصد القوي لمواجهة محاولات زرع الفتنة والتحديات التي تواجه بلادنا خارجيًا وداخليًا ، مضيفاً أننا سنظل دومًا شعبًا واحدًا يبني ويُعمر، ومنبرًا لتعليم العالم المحبة والسلام والأمن والأمان.

وأضاف " أحمد أبو زيد " أن الأعياد تكون دائما فرصة متجددة لإظهار المودة والمحبة بين المصريين ، داعيا الله بالسعادة والخير لجميع المسيحيين في عيدهم، وأن يحفظ مصر في أمن وأمان وترابط واخوه ومحبة ، وان يحفظ الله وطننا الغالي وقائدنا العظيم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

