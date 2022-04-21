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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة الإسكندرية: حصر كامل ودقيق لعمليات الصيانة بكافة الكليات

مجلس جامعة الإسكندرية
مجلس جامعة الإسكندرية

أكد الدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اهتمام الجامعة بملف صيانة المنشآت الجامعية والمرافق التابعة لها من معامل ومدرجات وتحديث شامل للاجهزة العلمية فى إطار ما تشهده الجامعة من تحديث شامل بها.

وذكرت الجامعة في بيان اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال انعقاد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمقر إدارة الجامعة.

ووجه أبو النجا وكلاء الكليات بضرورة إجراء حصر كامل ودقيق لكافة عمليات الصيانة مع وضع تشخيص تفصيلي لحالة المنشأت بكل كلية.

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وفي إطار رؤية الجامعة واهتمامها بتطوير أداء الوحدات ذات الطابع الخاص، استعرض المجلس أهم ما دار باجتماع المجلس الاعلي للوحدات ذات الطابع الخاص وخاصة ما يتعلق بتفعيل نماذج عناصر التكاليف الخاصة بالعمليات الداخلية التي تقوم بها الوحدات داخل الجامعة، كما استعرض المجلس نتائج الاجتماع مع المديرين التنفيذيين  للوحدات والذي تم اجراؤه بغرض مناقشة أهم المشاكل والمستجدات الخاصة بهذا الملف.

ووافق المجلس على مشروع البحث المقدم من الدكتورة منال فوزي عبد الوهاب الأستاذ بقسم علوم البيئة بكلية العلوم بعنوان " الزراعة المستدامة وإعاده إستخدام المياه فى مصر: طرق مبتكرة لمعالجة مياه الصرف وصحة التربة". 

كما وافق المجلس على مشروع البحث المقدم من الدكتور أحمد يوسف شعبان أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية بكلية الطب بعنوان" السلامة والفعالية العلاجية للسيكوسبورين بالأضافة إلي العلاج الأساسى فى علاج الضائقة التنفسية الحادة فى مرضي كوفيد 19 فى مستشفيات جامعة الإسكندرية.

الاسكندرية جامعة الإسكندرية كلية العلوم رئيس جامعة الاسكندرية خدمة المجتمع

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