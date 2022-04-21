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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أوساسونا ضد الريال .. بنزيما يعلق على إهدار ركلتي جزاء

كريم بنزيما مهاجم
كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد

علق المهاجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب فريق ريال مدريد، على إهدار ركلتي جزاء أمام أوساسونا ، في المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء على ملعب آل سادار، ضمن منافسات الجولة الـ 33، من مسابقة الدوري الإسباني.

ونشر كريم بنزيما صورة له من مباراة أوساسونا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام” وكتب:" شكرا لكم يا رفاق، لكم أكن محظوظا.. الحمد لله".

وفاز ريال مدريد على أوساسونا بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة شهدت إهدار كريم بنزيما ركلتي جزاء في الدقيقة 52 و 59.

أهداف مباراة ريال مدريد وأساسونا:

افتتح النمساوي ديفيد ألابا التسجيل لـ ريال مدريد في الدقيقة 12 من متابعة لتمريرة زميله كريم بنزيما.

رد فريق أوساسونا جاء سريعًا بهدف التعادل عن طريق لاعبه الكرواتي بوديمير في الدقيقة 13 مستغلًا خطأ في المراقبة الدفاعية للاعبي ريال مدريد.

وسجل ماركو أسينسيو الهدف الثاني لـ ريال مدريد في الدقيقة 45 من متابعة لتسديدة داني سيبايوس التي تصدى لها حارس مرمى أوساسونا.

وأحرز لوكاس فاسكيز ثالث أهداف ريال في الدقيقة 96 من متابعة لتمريرة فينسيوس جونيور

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 78 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 44 نقطة في المركز التاسع.

أوساسونا بنزيما ريال مدريد ريال مدريد وأساسونا Sports Fitness

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