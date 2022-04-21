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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان يتفقد أعمال تشطيبات أبراج المنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

بدأ الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته بمدينة العلمين الجديدة، بتفقد أعمال تشطيبات الأبراج التى تم الانتهاء من تنفيذها بالمنطقة الشاطئية، ويرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.


وأوضح وزير الإسكان، أنه جارٍ الانتهاء من تشطيب الواجهات لـ15 برجاً تم الانتهاء من تنفيذها بالمنطقة الشاطئية، ويتم بالتوازي تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية لتلك الأبراج، كما يتم تنفيذ عدد آخر من الأبراج بالمنطقة الشاطئية، وتم الانتهاء من الأعمال بالمنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعددا من المحال.


وعلى هامش تفقده لمشروع الأبراج الشاطئية، عقد الوزير اجتماعا مع مسئولى الوزارة والهيئة وجهاز المدينة، لاستعراض الموقف التنفيذي لمختلف المشروعات السكنية والخدمية، وأعمال المرافق والطرق وغيرها بمدينة العلمين الجديدة، موجهاً بالإسراع معدلات التنفيذ.

وأشار الوزير إلى أن المشروعات التى يتم تنفيذها فى مدينة العلمين الجديدة توفر عشرات الآلاف من فرص العمل، وتوفر أيضا فرصا للاستثمار للقطاع الخاص، وتسهم فى تحقيق التنمية التى تستهدفها الدولة.

 

المجتمعات العمرانية وزير الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة العلمين الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية

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وزير الإسكان يتفقد أعمال تشطيبات أبراج المنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة

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