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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بمناظركم دي تتمسكوا آداب.. تفاصيل واقعةسيدة المترو وتعديها على فتاتين

صدى البلد

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بمنشور احدى الفتيات تروى تفاصيل تعرضها هي وصديقتها للضرب والاخانه والتوبيخ من قبل سيدة بالمترو بسبب اعتراضها على ملابسهن حيث وصفتهم بابشع الالفاظ .

تفاصيل واقعة سيدة المترو

دونت مصورة فيديو سيدة المترو وصديقة الفتاة التى تم الاعتداء عليها "الست المش محترمة دي الولا تعرف أي حاجة عن الدين والإسلام من أصله اتعدت علينا أنا وصحابي والضرب والشتيمة، بسبب لبس صحبتي وأنه غير لائق إنها تلبس كده مع العلم إنها كانت لابسة عادي بشهادة الناس".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

سيدة المترو واقعة سيدة المترو تفاصيل واعة سيدة المترو القبض على سيدة المترو

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