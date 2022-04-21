بمناظركم دي تتمسكوا آداب.. تفاصيل واقعةسيدة المترو وتعديها على فتاتين

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بمنشور احدى الفتيات تروى تفاصيل تعرضها هي وصديقتها للضرب والاخانه والتوبيخ من قبل سيدة بالمترو بسبب اعتراضها على ملابسهن حيث وصفتهم بابشع الالفاظ .

تفاصيل واقعة سيدة المترو

دونت مصورة فيديو سيدة المترو وصديقة الفتاة التى تم الاعتداء عليها "الست المش محترمة دي الولا تعرف أي حاجة عن الدين والإسلام من أصله اتعدت علينا أنا وصحابي والضرب والشتيمة، بسبب لبس صحبتي وأنه غير لائق إنها تلبس كده مع العلم إنها كانت لابسة عادي بشهادة الناس".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.