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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان يتجول بالمدينة التراثية.. ويتفقد أعمال الميادين في العلمين الجديدة

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار

واصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته بمدينة العلمين الجديدة، حيث تفقد أعمال تنفيذ المدينة التراثية، وأعمال تنفيذ الميادين بالمدينة، ورافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.


وتجول وزير الإسكان بمنطقة البلازا بالمدينة التراثية، وتتوسط منطقة البلازا عدداً من المحال التجارية، وبها مجموعة من النوافير، موجها بتوفير أماكن لجلوس المواطنين، وزيادة أعداد الأشجار المظللة، والاهتمام بجودة أعمال الزراعات، كما تفقد أعمال تنفيذ المسرح الروماني بالمدينة.


وأشار الوزير إلى أن المدينة التراثية، بمدينة العلمين الجديدة، تقع على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بالمدينة حوالى 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المباني التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات)، وتم ويجرى الانتهاء من بعض المنشآت بها.


كما تفقد الدكتور عاصم الجزار، أعمال تنفيذ الميادين بمدينة العلمين الجديدة، حيث تم ويجرى تنفيذ 7 ميادين، ووجه الوزير بسرعة تنفيذ الطرق المؤدية لها، والاهتمام بأعمال الزراعات فى الجزر الوسطى للميادين.

 

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