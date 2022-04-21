عالم أزهري: الدعاء والاستغفار أفضل الأعمال في العشر الأواخر من رمضان

قال الدكتور عصام الروبي، من علماء الأزهر الشريف، إنه مع دخول العشر الأواخر من رمضان، فيجب الدعاء والذكر وتحميد واستغفار وصلاة وقيام وركوع وسجود فى اليوم كله.

وأضاف "الروبي"، خلال حواره ببرنامج "مصر أحلي" تقديم الإعلامية وفاء طولان، المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن النبي محمد صلي الله عليه وسلم كان يجتهد فى أول يوم من أيام رمضان وفى أول ليلة من لياليه، خاصة العشر الأواخر.

وفي سياق متصل، تابع أن شهر رمضان هو شهر يعلم الإنسان مراقبة الله تعالى فى العلن والسر، حيث إنه فى إمكاننا أن نشرب ونأكل دون أن يرانا الناس، ولكن المعنى هو أن الإنسان يعلم أنه مراقب من قبل الله عز وجل.

وأشار إلى أن الصيام ليس معناه الإمتناع عن المفطرات، وإنما يعني به صيام الجوارح، بمعنى الصيام بالعينين والأذنين وسائر الجسد.