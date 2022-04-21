بقيمة 800 مليون دولار.. بايدن يعتزم الإعلان عن مساعدات جديدة لأوكرانيا

أعلن مسئول أمريكي، اليوم الخميس، عن عزم الرئيس جو بايدن الإعلان عن مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار.

وكانت أعلنت بريطانيا، اليوم الخميس، عن فرض حزمة جديدة من العقوبات على 26 شخصية وكيانًا روسيًا مرتبطة بالجيش وشركات الدفاع.

وأوضحت أن أحدث العقوبات تطال شخصيات عسكرية وشركات دفاع روسية إلى جانب مديري أعمال تنفيذيين، وفقًا لوكالة "رويترز".

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، أضافت المملكة المتحدة 26 شخصية جديدة إلى قائمتها الخاصة بالعقوبات ضد روسيا، بما في ذلك عسكريين ارتكبوا "فظائع" على خط المواجهة في أوكرانيا.

ومن بين أولئك المدرجين في قائمة العقوبات الجديدة، قادة بارزون في الجيش الروسي، بمن فيهم العقيد الجنرال نيكولاي بوغدانوفسكي، الذي يشغل منصب النائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة، بالإضافة إلى شركة التصنيع العسكري، والمجموعة الصناعية برومتيك- دوبنا.