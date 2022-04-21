الصقر يوزع كراتين رمضان على الأسر الأولى بالرعاية في مغاغة بالمنيا|صور

قام الكابتن أحمد حسن عميد لاعبي العالم بتوزيع كراتين رمضان في قرى ونجوع مغاغة شمال المنيا.

فقد انتشرت صور مختلفة للصقر أحمد حسن وابن مركز مغاغة وهو يستقل تروسيكل محمل بكراتين للسلع الغذائية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ، واظهرت الصور اللاعب وهو يعتلي التروسيكل ، أثناء توزيع المواد الغذائية والتموينية على غير القادرين بقرى مركز مغاغة، احتفالًا وابتهاجًا بشهر رمضان المبارك .

وعلق رواد الفيس بوك على الصور ان الصقر المصري لا يبحث عن الترند فأعماله الخيرية داخل المركز يشهد لها الجميع ، والبعض ذكر أن الصور اخذت بدون علمه.

حيث اعتاد «الصقر المصري»، على مشاركة غير القادرين من أبناء مدينته «مغاغة» في شهر رمضان المبارك على توزيع كراتين المواد الغذائية في قرى ونجوع المركز لغير القادرين.

ويحرص الكابتن أحمد حسن، عميد لاعبى العالم، على تنظيم مسابقات سنوية كبري كل عام ترجع إلى 15 عاما ماضي لحفظة القرآن الكريم داخل مدينة مغاغة، يرصد لها جوائز كبيرة من رحلات عمرة وجوائز مالية لحفظة القرآن فى تلك المسابقة التى تقام على مستوى المحافظة وإقامة تلك المسابقة لتكريم حفظة القرآن الكريم كل عام بحضور نجوم الكرة المصرية .

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