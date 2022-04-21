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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

راكب هولندي يهرب كوكايين من مطار شرم الشيخ داخل الجوارب.. صور

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

تمكن رجال جمارك مطار شرم الشيخ الدولي برئاسة محمود فتحي شلبي مدير إدارة تفتيش الركاب من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة وتذاكر الكوكايين بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيادلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط التركية القادمة من إسطنبول تركيا اشتبه حاتم سالم مأمور اللجنة الجمركية فى راكب هولندى الجنسية  أثناء محاولة الخروج من باب اللجنة الجمركية نظرا لارتباكه .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع أجنبية ممنوعة أو مستحقة لسداد الضرائب والرسوم الجمركية أجاب بالنفي .

وبالعرض على محمود فتحي شلبي مدير الجمرك قرر تكليف السيد عبد النبى بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا وكذلك حقيبة الراكب بعد مرورها على جهاز الفحص بالاشعة مأمور الجهاز محمود شحاته إشراف احمد حمدى مدير الإدارة وقد اسفر التفتيش عن وجود عدد 28 قرص اسكتازى و30 قرص ترامادول و2 تذكرة كوكاين مخبأة داخل الجوارب والمحفظة .

قرر محمد لطفي عامر مدير عام الإدارة العامة لجمارك الفروع جنوب سيناء اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 11 لسنة 2022 وقام بتحريز المضبوطات أحمد مهران وحسام مصطفى .

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
مطار شرم الشيخ جمارك مطار شرم الشيخ

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