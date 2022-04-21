عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن | محمد رمضان ردا على تصريحات انتصار: دلوقتي الشغل بيدور عليا.. ودينا الشربيني: عمرو دياب رجل عظيم وبحبه جدا.. فيديو

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، ومن أبرزها:

فركش.. انتهاء تصوير مسلسل أحلام سعيدة

أعلن المخرج عمرو عرفة انتهاء تصوير مسلسل “أحلام سعيدة” عبر حسابه بموقع تويتر . 

ونشر عمرو عرفة صورة  لأبطال المسلسل وعلق عليها :" فِركش .. الحمد لله تم الانتهاء من التصوير ⁧‫#أحلام_سعيدة‬⁩".

عرضت أحداث الحلقة ١٩ من مسلسل “أحلام سعيدة”، بطولة يسرا عددًا من الاحداث المثيرة.

كشفت احداث الحلقة ١٩ تعمد شروق الزوجة الثانية لزوج ليلى التعرض لحادث سير، لبقاء زوجها حازم بجانبها فترة أطول وعدم الذهاب إلى زوجته الأولى.

وتذهب ليلى إلى فريدة وشيرين وتلفت كلا من فريدة وغادة وصدفة نظر ليلى إلى ما تفعله شروق لمنع حازم الذهاب إليها.

دينا الشربينى: عمرو دياب رجل عظيم وبحبه جدا.. فيديو

حلت الفنانة دينا الشربينى ضيفة على برنامج “حبر سرى” المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”. 

وردت دينا الشربيني على سبب نفى عمرو دياب بعد الانفصال أن أغنية برج الحوت لها، قائلة: “أنا مسمتعش القصة دي ويمكن يكون حصل ومعرفش فعلا الأغنية ليا ولا لا”.

وأضافت دينا الشربينى: "عمرو دياب راجل عظيم بحبه جدا".

نسرين أنور عكاشة: راجعين يا هوى أعاد الجمهور للزمن الجميل|خاص

كشفت نسرين عكاشة، ابنة عميد الدراما الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، عن كواليس تقديم رواية "راجعين يا هوى" في عمل درامي ومشاركته فى الماراثون الرمضاني 2022، وعن رغبة والدها في تقديم الرواية عملاً تلفزيونيًا.

وقالت نسرين عكاشة، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "الجمهور كان لديه حنين لأعمال أسامة أنور عكاشة، خاصة أن أعماله قريبة من روح المصريين وتعبر عن هويتهم". 

وأضافت نسرين عكاشة: "راجعين يا هوى أعاد الجمهور لأعمال الزمن الجميل الذى كان يفتقده وسط متغيرات الحياة السريعة".

محمد رمضان ردا على تصريحات انتصار : دلوقتى الشغل بيدور عليا

علق الفنان محمد رمضان على تصريحات الفنانة انتصار فى برنامج العرافة بعدما روت موقفا جمعها به فى بداية مشواره الفنى . 

وقالت الفنانة انتصار :" محمد رمضان بيمثلى ذكرى مهمة .. كان بيمشى معاه واحد صحبه شبه اوى وكانوا ماشين بشنطة هاند باج على كتفهم وكأنهم خارجين من المدرسة . 

وأضافت انتصار :" ودخلو مسرح البالون و قولتله عايز ايه يا حبيبى كان صغنن .. قالى احنا بنلف على المسارح وبندور على شغل ". 

وتعليقا على تصريحات انتصار كتب محمد رمضان عبر حسابه بالفيسبوك :" كنت بدور على شغل يا انتصار .. دلوقتي الشغل بيدور عليا 😂 💪🏽
#الحمدلله".

محمد رمضان اخبار الفن الفنان محمد رمضان دينا الشربيني عمرو دياب مسلسل “احلام سعيدة راجعين يا هوي مسلسل “أحلام سعيدة”

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

إعادة مباراة مصر والسنغال .. عقوبات مشددة تنتظر مثيري الشغب في الملاعب

إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: ستقام في قطر وبدون جمهور خليكوا فاكرين

قفزة تاريخية في أسعار الذهب اليوم الخميس 21-4-2022

منتحل صفة.. النيابة العامة: لا صحة لاعتداء ضابط شرطة على مواطن بمدينة نصر

حكاية سيدة المترو.. قلعت الشبشب وزعقت: بمناظركم دي تتمسكوا آداب

مصدر بالفيفا: استبعاد 4 أعضاء من مناقشة ملف إعادة مباراة مصر والسنغال

دعاء ليلة القدر.. 7 كلمات رددها في هذا الوقت مستجابة

ترشيحاتنا

الرئيس الأمريكي يرسل مسيرات ومدافع وأسلحة جديدة إلى أوكرانيا

بايدن: لا دليل على سقوط مدينة ماريوبول الأوكرانية في يد روسيا

خالد عمران: زكاة الفطر لا بد أن تؤدي قبل انتهاء رمضان.. فيديو

بايدن يعلن حظر دخول السفن الروسية إلى الموانئ الأمريكية

الإفتاء: النبي كان يستقبل العشر الأواخر بحالة من الاستغفار والاستعداد الخاص.. فيديو

منتحل صفة.. النيابة العامة: لا صحة لاعتداء ضابط شرطة على مواطن بمدينة نصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رؤوف عبد العزيز يفاجئ روجينا مع زوجها بكواليس مسلسل انحراف

الكبير أوي الحلقة 19.. جوني يحول "حبس مربوحة" إلى قضية رأي عام

بطلوع الروح الحلقة 5 .. إلهام شاهين تجلد فتاة حاولت الهروب من داعش

صيف نهارًا شتاء ليلًا.. ماذا قالت الأرصاد عن طقس الأيام المقبلة حتى شم النسيم؟

فيديو

موظف يقتل شقيقيه بـ9 طلقات ويصيب الثالث..ماذا حدث في مذبحة الوراق؟ فيديوجراف

أعلى إنتاجية.. إجراءات الزراعة لتوريد أكبر قدر من القمح العام الجاري

فشلت في الزواج ولم أرتبط بوائل كفوري.. نوال الزغبي تكشف كواليس انفصالها

تفاصيل ضبط بؤرة غش دوائي في القليوبية.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ