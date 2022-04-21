أخبار الفن | محمد رمضان ردا على تصريحات انتصار: دلوقتي الشغل بيدور عليا.. ودينا الشربيني: عمرو دياب رجل عظيم وبحبه جدا.. فيديو

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، ومن أبرزها:

أعلن المخرج عمرو عرفة انتهاء تصوير مسلسل “أحلام سعيدة” عبر حسابه بموقع تويتر .

ونشر عمرو عرفة صورة لأبطال المسلسل وعلق عليها :" فِركش .. الحمد لله تم الانتهاء من التصوير ⁧‫#أحلام_سعيدة‬⁩".

عرضت أحداث الحلقة ١٩ من مسلسل “أحلام سعيدة”، بطولة يسرا عددًا من الاحداث المثيرة.

كشفت احداث الحلقة ١٩ تعمد شروق الزوجة الثانية لزوج ليلى التعرض لحادث سير، لبقاء زوجها حازم بجانبها فترة أطول وعدم الذهاب إلى زوجته الأولى.

وتذهب ليلى إلى فريدة وشيرين وتلفت كلا من فريدة وغادة وصدفة نظر ليلى إلى ما تفعله شروق لمنع حازم الذهاب إليها.

حلت الفنانة دينا الشربينى ضيفة على برنامج “حبر سرى” المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”.

وردت دينا الشربيني على سبب نفى عمرو دياب بعد الانفصال أن أغنية برج الحوت لها، قائلة: “أنا مسمتعش القصة دي ويمكن يكون حصل ومعرفش فعلا الأغنية ليا ولا لا”.

وأضافت دينا الشربينى: "عمرو دياب راجل عظيم بحبه جدا".

كشفت نسرين عكاشة، ابنة عميد الدراما الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، عن كواليس تقديم رواية "راجعين يا هوى" في عمل درامي ومشاركته فى الماراثون الرمضاني 2022، وعن رغبة والدها في تقديم الرواية عملاً تلفزيونيًا.

وقالت نسرين عكاشة، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "الجمهور كان لديه حنين لأعمال أسامة أنور عكاشة، خاصة أن أعماله قريبة من روح المصريين وتعبر عن هويتهم".

وأضافت نسرين عكاشة: "راجعين يا هوى أعاد الجمهور لأعمال الزمن الجميل الذى كان يفتقده وسط متغيرات الحياة السريعة".

علق الفنان محمد رمضان على تصريحات الفنانة انتصار فى برنامج العرافة بعدما روت موقفا جمعها به فى بداية مشواره الفنى .

وقالت الفنانة انتصار :" محمد رمضان بيمثلى ذكرى مهمة .. كان بيمشى معاه واحد صحبه شبه اوى وكانوا ماشين بشنطة هاند باج على كتفهم وكأنهم خارجين من المدرسة .

وأضافت انتصار :" ودخلو مسرح البالون و قولتله عايز ايه يا حبيبى كان صغنن .. قالى احنا بنلف على المسارح وبندور على شغل ".

وتعليقا على تصريحات انتصار كتب محمد رمضان عبر حسابه بالفيسبوك :" كنت بدور على شغل يا انتصار .. دلوقتي الشغل بيدور عليا 😂 💪🏽

#الحمدلله".