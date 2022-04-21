الإفتاء: النبي كان يستقبل العشر الأواخر بحالة من الاستغفار والاستعداد الخاص.. فيديو

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل العشر الأواخر من شهر رمضان، بحالة من الاستغفار والاستعداد الخاص.

وأضاف خالد عمران، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن إخفاء الله سبحانه وتعالى ليلة القدر، كان بهدف تعبد الناس في كل الليالي الأخيرة من رمضان وكأنها ليلة القدر، وخاصة في التعبد والدعاء.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الدعاء وقراءة القران عبادة مهمة في ليلة القدر، مؤكدا أن التواصل وصلى الأرحام من العبادات المحببة في ليلة القدر.

وأشار خالد عمران إلى أن الهدف من الصيام التحكم في النفس وملكها عند الغضب.