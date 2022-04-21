الأعلى منذ 20 عاما.. تساقط كثيف للثلوج بإسبانيا.. وتحذير للمواطنين.. فيديو

أذاعت فضائية "يورونيوز"، فيديو يرصد تساقطا للثلوج بإسبانيا هو الأكثر كثافة في أبريل منذ 20 عاما.

وأوضحت أن وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية، ذكرت أن 12 منطقة في إسبانيا أعلنت حالة التأهب القصوى، بسبب سوء الاحوال الجوية يوم الأربعاء في 20 أبريل، إذ غطت الثلوج المناطق الجبلية في شمال البلاد وشرقها، واعتبرت تساقطات الثلوج الأعلى كثافة خلال أبريل منذ 20 عاما.

وتابعت أنه بحب بحسب وكالة المرور الإسبانية، لا تزال عشرات الطرق مغلقة أمام حركة المرور بسبب الثلوج المتراكمة.

ودعت الجهات المعنية المواطنين إلى توخي الحذر وتجنب السفر غير الضروري بسبب العاصفة الثلجية الاستثنائية للغاية.