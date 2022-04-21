عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بديل هالاند.. برشلونة مهتم بضم جابرييل خيسوس من مانشستر سيتي

جيسوس
جيسوس

كشفت تقارير صحفية صباح اليوم، الخميس، عن اهتمام برشلونة الإسباني، من ضم جابرييل خيسوس مهاجم مانشستر سيتي، في فترة الانتقالات القادمة.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إن برشلونة مهتم بضم خيسوس مهاجم مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية بديلاً لصفقة هالاند.

وأشارت الصحيفة، إلى أن صفقة هالاند من الصعب إتمامها لصالح برشلونة نتيجة الظروف الصعبة الاقتصادية التي يعاني منها النادي في الوقت الحالي.

وأضافت أن اللاعب يرغب في الرحيل عن مانشستر سيتي في ظل عدم مشاركته بشكل أساسي مع الفريق السماوي.

واختتمت بأن اللاعب يرحب بالانتقال إلى صفوف برشلونة، حيث يتواجد زملائه إيريك جارسيا وفيران توريس.

وسجل خيسوس 7 أهداف مع مانشستر سيتي هذا الموسم، كما قام بصناعة 8 أهداف لزملائه.

 

جابريال جيسوس أخبار نادي برشلونة أخبار مانشستر سيتي إيرلنج هالاند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

إعادة مباراة مصر والسنغال .. عقوبات مشددة تنتظر مثيري الشغب في الملاعب

إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: ستقام في قطر وبدون جمهور خليكوا فاكرين

قفزة تاريخية في أسعار الذهب اليوم الخميس 21-4-2022

منتحل صفة.. النيابة العامة: لا صحة لاعتداء ضابط شرطة على مواطن بمدينة نصر

حكاية سيدة المترو.. قلعت الشبشب وزعقت: بمناظركم دي تتمسكوا آداب

مصدر بالفيفا: استبعاد 4 أعضاء من مناقشة ملف إعادة مباراة مصر والسنغال

دعاء ليلة القدر.. 7 كلمات رددها في هذا الوقت مستجابة

ترشيحاتنا

الرئيس الأمريكي يرسل مسيرات ومدافع وأسلحة جديدة إلى أوكرانيا

بايدن: لا دليل على سقوط مدينة ماريوبول الأوكرانية في يد روسيا

خالد عمران: زكاة الفطر لا بد أن تؤدي قبل انتهاء رمضان.. فيديو

بايدن يعلن حظر دخول السفن الروسية إلى الموانئ الأمريكية

الإفتاء: النبي كان يستقبل العشر الأواخر بحالة من الاستغفار والاستعداد الخاص.. فيديو

منتحل صفة.. النيابة العامة: لا صحة لاعتداء ضابط شرطة على مواطن بمدينة نصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رؤوف عبد العزيز يفاجئ روجينا مع زوجها بكواليس مسلسل انحراف

الكبير أوي الحلقة 19.. جوني يحول "حبس مربوحة" إلى قضية رأي عام

بطلوع الروح الحلقة 5 .. إلهام شاهين تجلد فتاة حاولت الهروب من داعش

صيف نهارًا شتاء ليلًا.. ماذا قالت الأرصاد عن طقس الأيام المقبلة حتى شم النسيم؟

فيديو

موظف يقتل شقيقيه بـ9 طلقات ويصيب الثالث..ماذا حدث في مذبحة الوراق؟ فيديوجراف

أعلى إنتاجية.. إجراءات الزراعة لتوريد أكبر قدر من القمح العام الجاري

فشلت في الزواج ولم أرتبط بوائل كفوري.. نوال الزغبي تكشف كواليس انفصالها

تفاصيل ضبط بؤرة غش دوائي في القليوبية.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ