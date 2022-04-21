بديل هالاند.. برشلونة مهتم بضم جابرييل خيسوس من مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية صباح اليوم، الخميس، عن اهتمام برشلونة الإسباني، من ضم جابرييل خيسوس مهاجم مانشستر سيتي، في فترة الانتقالات القادمة.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إن برشلونة مهتم بضم خيسوس مهاجم مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية بديلاً لصفقة هالاند.

وأشارت الصحيفة، إلى أن صفقة هالاند من الصعب إتمامها لصالح برشلونة نتيجة الظروف الصعبة الاقتصادية التي يعاني منها النادي في الوقت الحالي.

وأضافت أن اللاعب يرغب في الرحيل عن مانشستر سيتي في ظل عدم مشاركته بشكل أساسي مع الفريق السماوي.

واختتمت بأن اللاعب يرحب بالانتقال إلى صفوف برشلونة، حيث يتواجد زملائه إيريك جارسيا وفيران توريس.

وسجل خيسوس 7 أهداف مع مانشستر سيتي هذا الموسم، كما قام بصناعة 8 أهداف لزملائه.