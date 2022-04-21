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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

العروض الوهمية لنجوم سموحة تهدد مسيرة الفريق في الدوري

صدى البلد

سيطرت حالة من الغضب الشديد على أحمد سامى المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي سموحة عقب الهزيمة التي تعرض لها الفريق أمام الجونة فى الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري العام رغم احتفاظ الفريق بموقعه فى المركز الرابع بجدول ترتيب البطولة.


وكشف مصدر مقرب من سموحة أن أحمد سامى مدرب الفريق أبدى غضبه الشديد من غياب تركيز اللاعبين خلال المباريات الأخيرة بسبب العروض الوهمية التي تعرض على اللاعبين من قبل وكلاء اللاعبين وبعض الأندية التى تسعى للحصول على خدمات لاعبى سموحة بالإضافة إلى رغبة الأهلى والزمالك في قطع إعارات الثلاثى مروان حمدى وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكرى خاصة وأن الوقت الحالى لا يوجد فترة انتقالات اللاعبين.


ووجه مدرب سموحة إنذارا شديد اللهجة إلى الاعبين بتوقيع عقوبات مالية كبيرة على الاعبين حال استمرار أسلوب الاستهتار والدلع فى خوض المباريات وذلك حفاظاً على موقع الموج الأزرق فى المربع الذهبي.


هذا ويواصل الفريق تدريباته اليومية على ملعب النادى مساء اليوم عقب العودة من الجونة وذلك استعدادا لمواجهة مصر المقاصة فى الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري العام والتى ستقام في الإسكندرية.


وسيبدأ احمد سامى فى علاج الأخطاء الدفاعية وإضاعة الفرص السهلة امام مرمى المنافسين وذلك لاستعادة الفريق لشراسته فى المباريات مرة أخرى.


ويحتل سموحة المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدوري العام برصيد ٢٣نقطة حصدها من ١٤مباراة وتبقى له مباراة مؤجلة أمام بيراميدز.

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