عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الترويج لسياحة الطعام لجذب المزيد من السائحين إلى مصر

أهم مدوني الطعام
أهم مدوني الطعام

استضافت وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي اثنين من الطهاة ومدوني الطعام بدولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة واللذان يعدان من أهم الطهاة ومدونى الطعام  بمنطقة الشرق الأوسط ممن يتمتعون بنسبة متابعة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يحظى أحدهما بأكثر من مليون متابع على منصات التواصل الاجتماعي بينما يحظى الآخر بما يقرب من ربع مليون متابع، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على الترويج لمنتج سياحة الطعام وما يتميز به المطبخ المصري من أكلات مصرية بما يساهم في جذب المزيد من السائحين من مختلف دول العالم من محبي سياحة الطعام.

وأوضحت لمياء كامل مساعد وزير السياحة والآثار للترويج أن هؤلاء المدونين قاموا خلال زيارتهم لمصر بإعداد حلقتين تحت رعاية الهيئة عن الأكلات المصرية التي يتميز بها المطبخ المصري مع اثنين من مدوني الطعام المشهورين من مصر، لافتة إلى أنه سوف يتم إذاعة هذه الحلقات على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي experience egypt بالإضافة  إلى إذاعتها على مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بهؤلاء المدونين وذلك خلال الأيام القادمة.

وقد قام هؤلاء المدونين خلال تواجدهم بمصر بزيارة منطقة أهرامات الجيزة بالإضافة إلى القيام بجولة بمنطقة خان الخليلي وشارع المعز، وتناول وجبه الإفطار في أجواء رمضانية ساحرة.
 

IMG-20220421-WA0017
IMG-20220421-WA0017
IMG-20220421-WA0018
IMG-20220421-WA0018
وزارة السياحة والآثار السياحة والاثار الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الطهاة ومدونى الطعام مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلام موثوق.. خالد سرحان: ماتش مصر والسنغال هيتعاد

شطة : مباراة مصر والسنغال لن تعاد .. تم اعتماد النتيجة

الزغاريد في وداع الأشقاء الثلاثة ضحايا حادث الإسماعيلية خلال تشييع الجثامين بدمياط|فيديو

إعادة مباراة مصر والسنغال .. عقوبات مشددة تنتظر مثيري الشغب في الملاعب

إعادة مباراة مصر والسنغال.. فرج عامر: ستقام في قطر وبدون جمهور خليكوا فاكرين

قفزة تاريخية في أسعار الذهب اليوم الخميس 21-4-2022

مصدر بالفيفا: استبعاد 4 أعضاء من مناقشة ملف إعادة مباراة مصر والسنغال

حكاية سيدة المترو.. قلعت الشبشب وزعقت: بمناظركم دي تتمسكوا آداب

ترشيحاتنا

سلاح الجو الأمريكي يصمم مسيرات خصيصًا لـ أوكرانيا.. تفاصيل

معلم يقتل عمه بالسكين قبل الإفطار في الفيوم

قائد الرجاء عن مباراة الأهلي بالقاهرة: كانت الأسوأ لنا هذا الموسم

موافي : الأدوية الملينة ليست الحل لمشاكل الإمساك ..فيديو

ميني تقدم طراز كروس أوفر مدمج جديد أواخر 2022

التسعر وغرامات للمخالفين.. جهود الدولة لتأمين غذاء المصريين من الخبز الحر والمدعم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نسرين أنور عكاشة: راجعين يا هوى أعاد الجمهور للزمن الجميل وبكيت بعد رؤية التتر|حوار

طريقة عمل الكحك الناعم .. 5 وصفات مختلفة

رؤوف عبد العزيز يفاجئ روجينا مع زوجها بكواليس مسلسل انحراف

الكبير أوي الحلقة 19.. جوني يحول "حبس مربوحة" إلى قضية رأي عام

فيديو

3 أشقاء.. طلاب دمياط بكلية طب جامعة سيناء راحوا ضحية حادث ما القصة ؟ "فيديوجراف"

هل تحدث المفاجأة ويتم إعادة مباراة مصر والسنغال ؟

من أيام الفراعنة.. سر احتفال المصريين بالكحك في عيد الفطر

موظف يقتل شقيقيه بـ9 طلقات ويصيب الثالث..ماذا حدث في مذبحة الوراق؟ فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

نهال علام

مصر بلا غارمين

أحمد نجم

همسات دراما رمضان

عبدالمعطى أحمد

فى رمضان نأكل أكثر !!

إبراهيم شعبان

السلام البعيد في أوكرانيا؟

محمود دياب

رسالة شديدة الأهمية

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الإرهاب الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ