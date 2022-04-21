برلماني: مشروع توشكى يؤكد الطفرة الزراعية التي حققتها مصر بعهد الرئيس السيسي

قال النائب عيد حماد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أنه لا احد ينكر الطفرة الزراعية التي قامت بها الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، منوها ان بدء موسم حصاد القمح بمنطقة مشروع توشكى اليوم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعث رسالة قوية لكل المشككين في نهضة الدولة المصرية في كل القطاعات.

وتابع حماد في بيان صادر عنه اليوم، الخميس، أن الغذاء أصبح أداة استراتيجية بيد الدول المنتجة والمصدرة، وهو ما دفع الدولة المصرية للسير بقوة في هذا الملف، ورغبتها في تحقيق الأمن الغذائي لمواطنيها.

وأكمل عضو لجنة الطاقة والبيئة أن الدولة المصرية أعادت الحياة لمشروع توشكى من جديد، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى حل كافة المشاكل التى كانت تعيق المشروع عن تحقيق أهدافه، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعد الأكبر من نوعه فى قطاع الاستصلاح الزراعي فى الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التى نجحت الدولة في تحقيقه وتحصد نتائجه الآن.

وأكمل النائب عيد حماد أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم مشروع توشكى من أجل أن يشهد موسم حصاد القمح بنفسه، يؤكد الجهود الدؤوبة التي يبذلها، مطالبا من كل أعضاء الحكومة اتخاذ الرئيس عبد الفتاح السيسي قدوة في التفاني في العمل من أجل تحقيق التنمية والاستقرار.